San Roque y La Línea muestran su oposición al nuevo fondeadero exterior que proyecta el Puerto de Algeciras

Gráfico del fondeadero proyectado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras realizado por el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes de San Roque y La Línea de la Concepción, Juan Carlos Ruiz Boix y Juan Franco, respectivamente, han manifestado este martes, en sendas ruedas de prensa en sus ayuntamientos, su rechazo al nuevo fondeadero exterior que proyecta la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, con una capacidad máxima de 11 buques.

Ruiz Boix (PSOE) ha señalado que la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante de dar luz verde a este proyecto no puede entrar en vigor hasta que se resuelvan varios puntos relativos a seguridad, como la necesidad de más medios por parte de Salvamento Marítimo.

Mientras tanto, según ha aseverado, el Ayuntamiento de San Roque "seguirá esgrimiendo ante las autoridades competentes cualquier cuestión que provoque que, finalmente, este fondeadero no se entre en vigor".

En ese sentido, ha señalado que en San Roque "se han armonizado durante seis décadas los intereses de los sectores industrial y turístico", consiguiendo una convivencia que "está siendo atentada por el Consejo de Administración de la APBA, presidido por Gerardo Landaluce".

Así, ha advertido que la Autoridad Portuaria está "vendiendo la piel del oso antes de cazarlo", enumerando algunas de las cuestiones que podrían utilizarse para intentar evitar la puesta en marcha del fondedadero, entre ellas, que "no responda a las necesidades actuales" del Puerto de Algeciras.

Sobre esto, ha dicho que va a solicitar a la APBA que aporte los datos sobre el grado de ocupación de los cuatro fondeaderos interiores actualmente operativos, correspondientes a los años 2024, 2025 y el primer semestre de 2026.

Ruiz Boix ha criticado que el Consejo de Administración de la APBA lleve "más de diez años tratando de imponer este fondeadero", que se divide en dos áreas que se sitúan en el litoral sanroqueño entre La Alcaidesa y Manilva, un espacio "de alta actividad turística".

Aunque según la citada resolución de la Marina Mercante, esos 11 buques no podrán realizar en el fondeadero ningún tipo de operación más allá de esperar su turno de entrada al puerto, el alcalde se ha mostrado escéptico de que "se vayan a estar quietos sin hacer actividades de limpieza", lo que puede generar vertidos como los que se sufren de vez en cuando en las playas de la Bahía de Algeciras.

Además, ha considerado "necesario" contar con un estudio sobre el impacto del fondeadero en la biodiversidad marina y los fondos de la zona, alertando de que "se podría propiciar la llegada de especies exóticas que dañen el medioambiente de este tramo de litoral", así como de los diversos caladeros que ha calificado de "claves" para el sector pesquero de la comarca.

A ello ha sumado "un posible deterioro grave en la calidad de las aguas de baño", así como "un daño estético para el sector hotelero".

En ese sentido, ha destacado que el empleo que genera el turismo en San Roque beneficia a también a los municipios vecinos de La Línea, Algeciras y Los Barrios, por lo que ha entendido que su defensa de la economía sanroqueña "es también la defensa de los intereses de toda la comarca".

Ruiz Boix ha concluido haciendo "una llamamiento a la responsabilidad, a la lealtad institucional para proteger ambos sectores, y encontrar puntos de encuentro para el crecimiento del Campo de Gibraltar".

ALCALDE DE LA LÍNEA ANUNCIA ACCIONES LEGALES

Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco (La Línea 100x100), ha manifestado su "absoluto rechazo" a la aprobación, por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, de la delimitación de este fondeadero exterior proyectado frente en las inmediaciones de La Alcaidesa, anunciando un plan de medidas que abarcará la vía contencioso-administrativa, iniciativas institucionales en los órganos comarcal y provincial y la solicitud formal de integración de la ciudad en el Consejo de Administración de la APBA.

El alcalde linense ha fundamentado la posición de su gobierno en "el perjuicio que esta servidumbre representa para las zonas de mayor valor y proyección turística de la localidad, así como para el sector pesquero local".

Según ha explicado, la medida supone "un grave perjuicio para el modelo productivo sostenible que persigue el municipio", al situar una zona de fondeo destinada a petroleros y buques de gran calado frente a un litoral "en plena expansión" y colindante con la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho Oriental.

Juan Franco ha recordado que la postura del Ayuntamiento ha sido "unitaria y constante en el tiempo" y que el Pleno ya aprobó por unanimidad en mayo de 2024 una proposición de rechazo firmada por todos los grupos políticos de la Corporación municipal, como son La Línea 100x100, PSOE y PP.

Tal y como ha contado, en abril de ese mismo año el Ayuntamiento remitió un pliego de alegaciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Dirección General de la Marina Mercante, en el que se detallaban los impactos negativos sobre los fondos marinos, la fauna, el entorno socioeconómico y el paisaje litoral.

"Entendemos que esto es un atropello, una externalidad que nuestra ciudad no está obligada a soportar ya que no vamos a recibir ningún tipo de contraprestación", ha manifestado Juan Franco, quien ha calificado la resolución de "otro pie en el cuello más a nuestra economía".

En este sentido, ha remarcado la "desproporción" en la atención del Ministerio hacia el municipio, afeando que "lo mismo que se acuerdan de La Línea para poner un fondeadero, también se podría acordar para traer un vial del ramal ferroviario, como hemos demandado en reiteradas ocasiones".

Respecto a las acciones previstas, el Ayuntamiento elevará mociones de protesta a los próximos plenos de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y de la Diputación de Cádiz, aprovechando la representación municipal en ambas instituciones.

Paralelamente, los servicios jurídicos municipales acudirán a los tribunales mediante la vía contencioso-administrativa una vez se publique de forma oficial el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

La comparecencia ha servido también para renovar la exigencia de que La Línea de la Concepción cuente con "voz y voto" en el órgano rector de la APBA. Al respecto, el alcalde ha señalado "el contrasentido" que supone no tener representación municipal cuando todo el frontal marino de Poniente está condicionado por la actividad portuaria y el de Levante se ve expuesto a este tipo de afecciones.

En relación con la afectación del fondeadero al municipio vecino de San Roque, Juan Franco se ha mostrado dispuesto a coordinar "un frente común" con su Ayuntamiento para articular "una respuesta jurídica e institucional conjunta en defensa de la comarca".