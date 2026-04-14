Sanz destaca la inversión de 52,7 millones de la Junta en barriadas rurales de Jerez y agricultores tras las borrascas

Antonio Sanz con García-Pelayo en uno de los caminos rurales de Jerez. - PP

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno de PP al Parlamento andaluz para las próximas elecciones autonómicas, Antonio Sanz, ha destacado la "potente inversión" del Gobierno andaluz de 52,7 millones de euros en las barriadas rurales de Jerez tras los daños ocasionados por las borrascas, "que especialmente se está viendo en caminos y en ayuda a los agricultores". "Prometimos apoyo y vamos a cumplir, y no cumplimos anunciando cosas cuando está lloviendo y la gente lo pasa mal sino después, que hay que recuperar las cosas y hacer las cosas bien", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha recordado que el tren de borrascas de enero y febrero "golpeó muy duramente a Jerez, afectando de manera muy grave a las infraestructuras básicas que son claves para la economía local, como pueden ser los caminos rurales o las vías pecuarias".

"El mejor ejemplo que se puede dar en política es estar siempre pegados a los problemas y pegados a los ciudadanos y en su momento estuvimos aquí, no solo Juanma Moreno como presidente del PP andaluz, también el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo", ha manifestado Sanz, que ha añadido que "algunos vieron la zona pero en helicóptero porque no puede pisar el terreno y otros en el tajo".

No obstante, ha incidido en que "lo importante es que no solo se está durante y cuando se producen los hechos, lo que suele ocurrir habitualmente, también cuando más se necesita, es decir la fase de recuperación", que es donde se está ahora, según ha apuntado.

Así, ha señalado que se ha podido comprobar que "se producen avances muy importantes en las zonas afectadas que permiten demostrar cómo la Junta de Andalucía se ha volcado al unísono desde el primer minuto con Jerez, con la Consejería de Sostenibilidad que activó una serie de actuaciones de emergencia, la de Agricultura que afrontó decisiones y por supuesto, la Consejería de Emergencia que también activó las ayudas correspondientes".

En este sentido, Sanz ha señalado que se está así en una fase de recuperación en Jerez que alcanza los 52,7 millones de euros entre diferentes actuaciones y ayudas a la zona afectada. En este sentido, ha apuntado que las obras de emergencia en el término municipal de Jerez ya están en un 70% de ejecución, estando algunas de ellas por encima del 90-95% para su conclusión, como la Cañada del Amarguillo o la Cañada de Lomopardo.

Además, ha señalado que están previstas actuaciones en Jerez en siete vías pecuarias, así como en 124 caminos rurales en toda la provincia, 15 de ellos en el término de Jerez. Igualmente, ha destacado que la Consejería de Agricultura ha puesto dos líneas de ayuda para infraestructuras dañadas por el temporal, como caminos que son fundamentales para dar acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas y que las lluvias destrozaron, con una inversión de 1,51 millones para esos caminos.

En cuanto a la segunda línea que la Consejería de Agricultura ha puesto en marcha en reparación de infraestructura va vinculada a las mejoras del cauce del Guadalete en diferentes fases. En este sentido, ha indicado que se van a recuperar, restaurar y eliminar restos vegetales para conseguir una gestión morfológica del cauce del Guadalete que es fundamental, así como adecuar los taludes y obras de defensa y drenaje, cuyo montante asciende a 1,37 millones de euros.

Sanz ha explicado que en esa primera fase que se va a llevar a cabo se va a hacer una restitución de daño en varios cauces que se unen al Guadalete a su paso por Jerez y en una segunda fase está previsto tres lotes vinculados que se licitan, cuya obra iría desde La Barca hasta el azud de El Portal, con una inversión valorada en 16 millones de euros para recuperar, restaurar y eliminar restos vegetales, así como obras de defensa y drenaje.

"Esto significa una inversión sin precedente en el Guadalete, en caminos y vías pecuarias de Jerez a la altura del destrozo que provocó la lluvia, de las inundaciones que hubo que sufrir y la situación de catástrofe que vivió Jerez. "Es una demostración de que cumplimos, hay que recuperar las cosas y hacer las cosas bien", ha incidido.