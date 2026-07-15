Sanz: La Junta seguirá reclamando la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial interés económico

Antonio Sanz en una imagen reciente. - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado que "todo lo que suponga una mejora para la calidad de vida de los 300.000 vecinos del Campo de Gibraltar será siempre positivo, pero ha insistido en que "se ha perdido una gran oportunidad histórica para lograr un acuerdo más ambicioso". Así, ha señalado que el Gobierno andaluz seguirá reclamando la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial interés económico.

En declaraciones difundidas por la Junta, Sanz ha señalado que la entrada en vigor del acuerdo y la desaparición de las barreras físicas en la frontera con Gibraltar "son sin duda alguna un cambio histórico para los más de 15.000 trabajadores andaluces que cruzaban diariamente la Verja", añadiendo que todo lo que suponga una mejora para la calidad de vida de los 300.000 vecinos del Campo de Gibraltar será "siempre positivo".

No obstante, Sanz ha afirmado que "se pierde una gran oportunidad para lograr un acuerdo más ambicioso y exigente que incorporara mayores compromisos en inversiones, en desarrollo económico, en equilibrio fiscal y en protección de sectores clave".

"El Gobierno andaluz seguirá reclamando la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial interés económico, la puesta en marcha de un plan integral de inversiones para el conjunto de la comarca y, de manera muy especial, para la ciudad de La Línea", ha señala Sanz, que ha añadido que también exigen la "participación efectiva" de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos implicados en los órganos de seguimiento del acuerdo.

"Damos la bienvenida a los avances, pero seguiremos defendiendo que el campo de Gibraltar merece más atención, más inversiones y un compromiso firme por parte de todas las administraciones, y de manera muy especial por el Gobierno de España, que ha negociado este acuerdo para convertir esta oportunidad histórica en un verdadero motor de desarrollo para la zona", ha concluido.