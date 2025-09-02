Sanz: "Montero va a culminar una nueva traición a los andaluces, que van a sufrir que no tengan 1.500 millones"

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, atiende a los medios de comunicación tras una reunión mantenida en el Ayuntamiento de Jerez. - Joaquin Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha afirmado que la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "va a culminar una nueva traición a los andaluces, que de manera incomprensible tienen que sufrir las consecuencias de que no tengan 1.500 millones".

"El acuerdo que nos ofrece es un timo y una traición a Andalucía", ha incidido Sanz en declaraciones a los periodistas sobre el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas.

En este sentido, el consejero de la Presidencia ha manifestado que "lo más constructivo es que Andalucía sea tratada con dignidad y respeto, que es justo lo contrario a lo que hoy va a formalizar Montero como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda".

Sanz ha afirmado que "Montero se ha pasado al independentismo y ahora defiende que Cataluña tenga no solo una quita de la deuda sino una financiación singular, cuando Cataluña es que ha hecho mal las cosas, ha gestionado muy mal y es la comunidad autónoma que tiene más deuda en España".

El consejero de la Presidencia ha asegurado que "Andalucía no tiene un problema de deuda, ha gestionado bien, y lo que pide es dinero que se le debe y que todos los años le hace perder 1.500 millones de euros como consecuencia del nefasto sistema de financiación autonómico que pactó ya con el independentismo, entonces Zapatero, y que todavía se mantiene y que significa una sangría de 1.500 millones".

"El acuerdo de hoy es un timo para los andaluces y un salvavidas para Sánchez mantenerse en el Gobierno", ha insistido Sanz, que ha argumentado que "no es que le quiten la deuda a Cataluña sino que la pagamos todos los españoles, es decir, se premia al que gestiona mal".

Sanz ha explicado que Andalucía "tiene la mitad de la deuda que tiene Cataluña, pero ese acuerdo de quita la deuda en dinero contante y sonante es nada, es decir que están ofreciendo nada a cambio de que nos tengamos que tragar que la financiación singular solamente sea para Cataluña y Andalucía no tenga una financiación autonómica a la altura de lo que se merece".

En este sentido, ha añadido que "por eso es una falta de respeto y por eso un andaluz tiene hoy que alucinar cuando ve que quien va a firmar el acuerdo que le otorga una financiación singular a Cataluña y que ofrece una quita de su deuda por haber gestionado mal la premia por mantener el sillón de Sánchez, pero traicionando a Andalucía".

Así, ha insistido en que María Jesús Montero "va a culminar una nueva tradición a su tierra, a los andaluces" y ha incidido en que Andalucía "no quiere quita de deuda porque no tiene un problema de deuda, lo que quiere son 1.500 millones de euros todos los años para poder mejorar las condiciones sanitarias de Andalucía, contratar más médicos, más enfermeros, construir más colegios, más viviendas, fomentar mejoras de la vida de los ciudadanos y mejorar el sistema de dependencia".

"Eso es lo que necesita Andalucía, no una quita, que es una tomadura de pelo y un timo para los andaluces", ha afirmado Sanz, que ha añadido que "Montero se ha creído que son tontos los andaluces y dice oiga que la quita le quitamos la deuda, pero no se la quita sino que la pagan entre todos los españoles, incluida la más grande que es la de Cataluña".

Finalmente, ha insistido en que "Montero se convierte al independentismo, otorga una financiación singular a Cataluña y deja a Andalucía sin 1.500 millones de euros todos los años, que serían muy buenos para la sanidad, para la educación, para la vivienda, para los servicios sociales en Andalucía", por lo que "el acuerdo es un timo y una traición a Andalucía".