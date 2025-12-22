Seis detenidos en Jerez tras intervenir más de 3.600 litros de combustible para narcolanchas

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil ha intervenido una guardería logística del narcotráfico en una nave industrial de Jerez de la Frontera e incautado más de 3.600 litros de combustible destinados a narcolanchas, con 144 garrafas llenas, una furgoneta y 160 garrafas listas para usarse. Por ello han detenido a seis personas que ya han ingresado en prisión como presuntos autores de delitos de contrabando, tenencia e sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, la operación ha sido desarrollada de manera conjunta por las Áreas de Investigación de Jerez y Chipiona, que ha permitido localizar una nave industrial desde donde de manera "muy activa" se proporcionaba logística a las embarcaciones de alta velocidad dedicadas al narcotráfico que operan en la zona, localizando una furgoneta que salía de la nave para realizar labores de abastecimiento.

En el registro practicado al vehículo se hallaron un total de 144 garrafas de combustible con un total de más de 3.600 litros de combustible, por lo que fueron detenidos sus dos ocupantes. De manera inmediata se procedió a la intervención de la nave industrial, donde se detuvieron a otros cuatro varones y se intervinieron otras diez garrafas llenas y 160 vacías, así como abundantes indicios relacionados con los hechos investigados.

A todos los detenidos se les imputan los delitos de contrabando, tenencia e sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal, que tras su paso por dependencias de la Guardia Civil de Jerez y la confección de las oportunas diligencias han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión para todos ellos.