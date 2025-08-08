Siete detenidos y 800 kilos de hachís incautados en una operación antidroga en aguas de Cádiz

Imagen de los fados de hachís incautados en una operación antidroga en Conil (Cádiz) el 2 de agosto - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a siete personas y se ha incautado de más de 800 kilos de hachís en una operación antidroga que se ha desarrollado este pasado jueves en aguas próximas al cabo de Trafalgar.

Según ha informado a los medios el delegado en funciones del Gobierno de España en Andalucía, Francisco Toscano, el operativo se inició al detectase una embarcación sospechosa a la que se le hizo un seguimiento y que llegó a adentrarse "a más de 60 millas náuticas" en una persecución con patrulleras de la Guardia Civil.

En la huida, trataron de deshacerse de los fardos de droga tirándolos por la borda, siendo recuperados los agentes.

El delegado en funciones ha reiterado "el compromiso del Gobierno de España y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico". Así, ha asegurado que se está haciendo "un esfuerzo importante en el aumento de recursos humanos y materiales".

Así, esta actuación se enmarca dentro del Plan Especial del Campo de Gibraltar, donde las actuaciones en la lucha contra el narcotráfico "son constantes".

La incautación se produce seis días después de otro operativo de Guardia Civil en la costa gaditana de Conil, donde también se incautaron en torno a 800 kilos de hachís que iban a alijarse cerca de la playa de Castilnovo.

En esta ocasión, además de la droga, se intervino una embarcación recreativa que presuntamente participaba en el alijo y un vehículo modelo Toyota Hilux que había sido sustraído en la localidad de Vejer.