Siguen interrumpidos desde el domingo los trenes entre Algeciras y Antequera por acumulación de agua en la vía

Archivo - Vía del tren en el tramo Almoraima-Algeciras en una imagen de archivo. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La circulación ferroviaria entre Algeciras (Cádiz) y la estación de Antequera Santa Ana, en Málaga, continúa interrumpida este miércoles 7 de enero por una incidencia provocada por las condiciones meteorológicas del pasado domingo día 4 en Castellar de la Frontera (Cádiz), en concreto, por la acumulación de agua en la vía tras las lluvias provocadas por la borrasca 'Francis', teniendo los usuarios que realizar parte del trayecto por carretera.

Estas circunstancias han sido denunciadas por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien ha manifestado su "profunda preocupación" por "la grave situación" que están viviendo los usuarios del transporte ferroviario con origen y destino en su ciudad, y que se ha visto interrumpido como consecuencia del último temporal de lluvia.

En una nota del Ayuntamiento, el alcalde ha señalado que "desde el pasado domingo" el servicio ferroviario "ha sufrido cortes continuados debido a la acumulación de agua en las vías", hechos que han obligado a Renfe a sustituir los trenes por transporte alternativo por carretera entre Algeciras y Antequera Santa Ana, haciendo hincapié en que "en los últimos días" se han trasladado a los viajeros "por taxis" ante la imposibilidad de transitar en tren.

Esta circunstancia, ha lamentado, "no solo provoca molestias importantes a los ciudadanos, especialmente a estudiantes, trabajadores y viajeros habituales", sino que "pone de manifiesto la falta de previsión y planificación por parte de las administraciones competentes".

"Una vez más, Algeciras es quien sufre las consecuencias de decisiones improvisadas, sin soluciones estructurales que garanticen la continuidad y seguridad del servicio ante fenómenos meteorológicos adversos", ha criticado Landaluce, quien ha denunciado que "esta reiterada vulnerabilidad" de la conexión ferroviaria "evidencia un grave déficit de inversiones e infraestructuras", convirtiendo un trayecto que "debería ser seguro y eficiente, en una sucesión de soluciones improvisadas, con impactos negativos para la movilidad, la economía y la vida diaria de miles de algecireños y visitantes".

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Algeciras se ha exigido a Renfe, Adif y al Ministerio de Transportes, competentes en la gestión de la infraestructura ferroviaria, que se realicen "de manera urgente" las actuaciones necesarias para mejorar el drenaje y la resistencia de la línea ante episodios de lluvias intensas, que se establezcan "planes de contingencia serios y planificados para evitar que cada temporal afecte al servicio de forma reiterada", y que se garantice la inversión técnica y económica que la conexión ferroviaria de Algeciras requiere, "una conexión estratégica para Andalucía y el sur de España", como se ha apuntado.

El alcalde ha reiterado que el Ayuntamiento "seguirá defendiendo los intereses de Algeciras y de sus ciudadanos ante cualquier improvisación o falta de soluciones estructurales" y que "no cejará en su empeño por conseguir un servicio ferroviario fiable, moderno, digno y acorde con la importancia social y económica de nuestra ciudad y la comarca del Campo de Gibraltar".