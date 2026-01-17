El sorteo del Cuponazo de la ONCE deja 400.000 euros en premios en Arcos de la Frontera

CÁDIZ 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cuponazo de este viernes ha dejado una parte de su fortuna en Andalucía, con 400.000 euros en premios mayores en Arcos de la Frontera (Cádiz) y otros 280.000 euros en Málaga.

La localidad más afortunada ha resultado Arcos de la Frontera, donde José María Calderón, vendedor de la ONCE desde hace año y medio, vendió diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno en la barriada de La Perdiz, de apenas 200 habitantes.

"No me lo creo la verdad, se lo he dado a familias trabajadoras, gente buena y necesitada", ha afirmado nada más saber que había dado suerte a sus vecinos y vecinas.

Ha asegurado que "lo doy con ganas. Me dicen siempre que no doy (premio) y lo he dado. Esto hay que repetirlo que estoy de racha", ha dicho. "Esto una alegría muy contagiosa para todos", ha concluido.

La suerte de este sorteo ha estado muy repartida por media España ya que ha dejado el resto de los premios entre Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, donde se vendió la serie agraciada con los seis millones de euros, en la localidad de Yecla.

