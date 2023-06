South International Series Festival presentará en Cádiz un centenar de estrenos de series que marcarán tendencia

CÁDIZ, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El South International Series Festival, que se celebrará en Cádiz del 7 al 12 de octubre y convertirá a la ciudad en la capital del audiovisual, ha sido presentado este lunes en la capital gaditana anunciando que presentarán un centenar de estrenos de serie que marcarán tendencia la próxima temporada.

En una nota, ha recordado que South Series quiere fomentar la gran industria audiovisual, ser un punto de encuentro de proyectos, negocios y un gran escaparate de marketing, además de convertirse en el lugar de encuentro top para el audiovisual andaluz como motor de arte, negocio, empleo y prestigio.*Así lo han referido en sus intervenciones las distintas personalidades que se han dado cita en la capital gaditana.

"South Series es para la ciudad de Cádiz una alegría", ha afirmado el alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha añadido que entiende el progreso desde la economía y el empleo, "pero el progreso real se ve desde la cultura". "Desde el Ayuntamiento lo tenemos claro: vamos a reforzar la actividad cultural en Cádiz y propuestas como la que hoy presentamos, una iniciativa de primer nivel, vienen a contribuir a esa idea de progreso desde la cultura que promoveré desde el consistorio gaditano", ha añadido.

Por su parte, el director del South Series, Joan Álvarez, ha manifestado que "la emoción del mundo no se entendería sin las series", añadiendo que "emoción quiere decir movimiento y, con el South Series, se quiere poner en órbita algo que ya está presente que es el prestigio de las series en una ciudad como ésta".

El hecho de que la capital gaditana sea el lugar escogido para acoger esta primera edición del Festival "no es baladí, ya que Cádiz y Andalucía se encuentran en un momento espléndido para los grandes eventos culturales", ha asegurado el director, que ha añadido que quieren "formar parte del ecosistema audiovisual con cuatro dimensiones: global, europea, española y andaluza", puntualizando que el South Series está "dirigido de forma internacional al gran público además de a la industria".

Por su parte, Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía clausuraba el turno de intervenciones destacando que el South Series viene a "cubrir un hueco que estaba sin atender: un festival de series de categoría internacional", alineado con "el programa cultural del Gobierno andaluz, que entiende a la cultura como un motivo de hacer de la nuestra, una sociedad cada vez mejor".

CÁDIZ, CAPITAL DEL AUDIOVISUAL

Cádiz se ubicará con el South Series en el mapa de los grandes eventos de la industria audiovisual en Andalucía, en sintonía con dos grandes citas de referencia como son el Festival de Málaga y el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Se espera que esta primera edición el Festival tenga un impacto en la ciudad de 120 millones de euros.

Serán más de 100 títulos los que se proyecten a lo largo del Festival en las distintas secciones del programa. En Coming Next y Unscripted se presentarán los estrenos de ficción y no ficción de la próxima temporada, que mirará a las novedades en no ficción, mientras que Series que son joyas recuperará algunos de los grandes títulos de las últimas temporadas y con series hechas en Andalucía, se pondrá el foco en la industria andaluza.

Todas estas secciones buscarán la interacción continua con el público y se reunirán numerosos rostros conocidos del panorama audiovisual internacional para presentar sus proyectos e interactuar con la ciudadanía de Cádiz.

El objetivo es que South Series se convierta en el mayor festival de series para la industria audiovisual del sur de Europa. Este año tendrá a Gran Bretaña como país invitado, pero también tendrá el gran foco principal en cómo se hacen y cómo se pueden reforzar las series en español con actores, escritores, productores, analistas, instituciones de España, América Latina y los Estados Unidos.

El equipo de South Series está actualmente cerrando la programación y ya se ha establecido contacto con las principales productoras audiovisuales. En paralelo, se ha habilitado un proceso de inscripción online para series que, en sus tres primeras semanas, ha recibido más de 300 series llegadas de más de una veintena de países tan distantes como Nueva Zelanda, Argentina, Arabia Saudí, Uzbequistán, Taiwán, Filipinas o Iraq.

Además, South Series será el punto de conexión de la industria audiovisual internacional y el lugar de encuentro de creadores llegados de todo el mundo con creadores españoles. De ahí que se incluya diferentes acciones y actividades paralelas que fomentarán el desarrollo de la industria audiovisual en tanto en Cádiz como en el resto de Andalucía.

South Series International Festival es una iniciativa privada que cuenta con el patrocinio principal de la Junta de Andalucía y la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Cádiz. Entre sus patrocinadores se encuentran además Mediaset España y Canal Sur. El festival se desarrollará del 7 al 12 de octubre en diversos enclaves emblemáticos de Cádiz.