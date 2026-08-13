Subdelegación de Cádiz y Federación Andaluza de Fútbol analizan la seguridad en los partidos ante inicio de temporada

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, preside una reunión con representantes de la Federación Andaluza de Fútbol y de las Fuerzas de Seguridad del Estado de cara al inicio de la temporada de fútbol. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

CÁDIZ 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha presidido una reunión con representantes de la Federación Andaluza de Fútbol y de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la que se ha analizado la seguridad en los partidos de fútbol que se disputan en las diferentes categorías en la provincia gaditana de cara al comienzo de la nueva temporada 2026-2027.

En una nota, se ha señalado que en cada jornada de fútbol se disputan 4.500 partidos en Cádiz, que a una media de 78 personas por partido entre organización, jugadores y un mínimo de espectadores, arrojan una cifra de 351.000 personas movilizadas cada semana, el 27,6% de la población provincial.

La reunión se ha celebrado en respuesta a una solicitud de la Federación Andaluza de Fútbol, a través de su Delegación de Cádiz, a la vista de algunas conductas antideportivas registradas en los últimos meses de competición.

En ese sentido, se ha estudiado establecer posibles medidas que puedan paliar los incidentes que se producen cada jornada en los campos de fútbol y que "manchan" dicho deporte.

Los representantes federativos han solicitado incrementar las medidas de prevención y la coordinación con los efectivos policiales para evitar actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes. Asimismo, han presentado la figura del entrenador 'fair play', como un agente activo de prevención y transmisión de valores.

La subdelegada ha pedido la colaboración de la federación para la realización de campañas educativas de concienciación entre los equipos, con especial incidencia en conductas de violencia contra la mujer o contra los derechos Lgtbi. Así, ha ofrecido el trabajo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mantener el normal desarrollo de los partidos en todos los campos de la provincia.

Subdelegación del Gobierno y la Federación han acordado mantener un contacto fluido para valorar la situación de la seguridad en estos eventos.

En la reunión han participado, por parte de la Federación Andaluza y Gaditana de Fútbol, José Antonio Neva, presidente delegado RFAF Cádiz; Juan Carlos Jurado, presidente Comité de Competición y comisión antiviolencia; y José Antonio Fernández, secretario RFAF Cádiz.

Por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han tomado parte representantes de la Guardia Civil de las Comandancias de Algeciras y de Cádiz, y de las siete comisarías locales y de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.