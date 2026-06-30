Subdelegación del Gobierno aborda con los municipios del Campo de Gibraltar las ayudas tras el tren de borrascas

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, con los alcaldes del Campo de Gibraltar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, junto a la coordinadora de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez, y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, ha mantenido una reunión de trabajo con los alcaldes de la comarca para informar sobre la tramitación de las ayudas extraordinarias destinadas a reparar los daños provocados por el tren de borrascas que afectó a la provincia durante los primeros meses del año.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota, al encuentro han asistido representantes municipales de los distintos ayuntamientos del Campo de Gibraltar, que han podido conocer de primera mano el estado de estas ayudas y las actuaciones que podrán financiarse para recuperar infraestructuras afectadas y reforzar la prevención ante futuros episodios meteorológicos adversos.

Las ayudas permitirán a las entidades locales acometer obras de reparación y mejora de sus infraestructuras municipales, así como desarrollar proyectos preventivos que reduzcan la vulnerabilidad de los municipios. Así pues, podrán destinarse a actuaciones como la reparación de carreteras y caminos, la reconstrucción de edificios e instalaciones públicas, la restitución de escolleras y muros de contención, así como a proyectos relacionados con el encauzamiento y mejora de cauces, sistemas de drenaje, colectores, canalizaciones y otras infraestructuras hidráulicas, ha recordado.

Los representantes municipales han sido partícipes del acto simbólico de entrega de estas ayudas, que en la provincia de Cádiz ya alcanzan los 182,73 millones de euros destinados a la reconstrucción y reparación de infraestructuras afectadas por los temporales, según ha apuntado la Subdelegación.

Por su parte, Blanca Flores ha destacado que "estas ayudas muestran el compromiso del Gobierno de España con los municipios afectados y permiten que los ayuntamientos dispongan de los recursos necesarios para recuperar cuanto antes los servicios públicos y mejorar la seguridad de sus infraestructuras".

Asimismo, ha puesto en valor la coordinación mantenida entre las distintas administraciones durante la gestión de la emergencia y ha agradecido el trabajo desarrollado por los ayuntamientos, así como por los efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias y los diferentes ministerios implicados.