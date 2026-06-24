La subdelegada en Cádiz destaca los más de 4,1 millones del Gobierno para reparar los daños en el litoral gaditano

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, en la playa de Santa María del Mar para comprobar el desarrollo de los trabajos de regeneración que ejecuta la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la protección y conservación de la costa gaditana, donde se han destinado más de 4,1 millones de euros para recuperar las playas más afectadas tras las borrascas de principios de año y garantizar que afronten la temporada de verano "en las mejores condiciones posibles".

Flores ha visitado este miércoles la playa de Santa María del Mar, en la capital, para comprobar el desarrollo de los trabajos de regeneración que ejecuta la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del plan de recuperación de los arenales afectados por el último tren de borrascas.

"Estas actuaciones son una respuesta rápida y eficaz a los efectos que el último tren de borrascas ha tenido sobre nuestro litoral. El Gobierno de España ha movilizado los recursos necesarios para recuperar las playas más afectadas y garantizar que afronten la temporada de verano en las mejores condiciones posibles", ha afirmado la subdelegada.

La actuación en Santa María del Mar contempla la aportación de 30.000 metros cúbicos de arena, con una inversión de 363.000 euros, contribuyendo a la recuperación de este tramo de costa especialmente afectado por los episodios de fuerte oleaje registrados durante los últimos meses.

Durante su visita a la playa, Blanca Flores ha destacado que la sucesión de temporales registrada este año ha puesto de manifiesto "la vulnerabilidad de determinados tramos de costa frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos", por lo que, "además de actuar para reparar los daños ocasionados, seguimos trabajando para reforzar la resiliencia de nuestro litoral frente a los efectos de este tipo de daños climatológicos".

La inversión total destinada a estas actuaciones asciende a 4.116.420 euros, IVA incluido, y permitirá la aportación de aproximadamente 427.075 metros cúbicos de arena en seis playas gaditanas.

Se trata de una inversión que para la subdelegada "pone de manifiesto la apuesta del Gobierno por la protección del dominio público marítimo-terrestre, la adaptación a los fenómenos meteorológicos y el desarrollo sostenible de nuestros municipios costeros".

Además de en esta playa de Cádiz, hay actuaciones previstas en la playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera, con un aporte de 60.000 m2 de arena y una inversión de 474.320 euros; en Punta Candor en Rota, con un aporte de 25.000 m2 y 484.000 euros; en Las Redes-Santa Catalina, en El Puerto de Santa María, con 88.000 m2 de arena y una inversión de 605.000 euros; en la playa de Camposoto, en San Fernando, con un aporte de 178.889 m2 por 1.815.000 euros; y en La Barrosa, en Chiclana de la Frontera, con 45.186 m2 de arena y 375.100 euros de inversión.