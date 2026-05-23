Suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto para este sábado por el temporal

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 23 May. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre Cádiz capital y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María se encuentran suspendidas este sábado, 23 de mayo, debido a las condiciones meteorológicas que se están registrando en la provincia, donde hay avisos amarillos por fuertes vientos y fenómenos costeros.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, estas conexiones se están sustituyendo por un servicio alternativo por carretera en autobús hasta que se restablezca la actividad marítima.

Asimismo, se ha concretado que la situación será actualizada este mediodía "según el avance de las condiciones meteorológicas", con posibilidad de que se reactive este servicio si mejora la situación.

En el Estrecho de Gibraltar, las navieras que operan hacia el norte de África desde Algeciras y Tarifa están manteniendo sus trayectos y no han cancelado ningún ferri por el momento.

Según la información publicada en la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, se encuentra activa la alerta amarilla en la campiña gaditana, el litoral gaditano y el Estrecho hasta las 19,00 horas con rachas máximas de vientos del este de hasta 70 kilómetros por hora, a excepción de en el Estrecho, donde podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, la Aemet ha concretado nivel amarillo por fenómenos costeros en las comarcas gaditanas del litoral y del Estrecho hasta el fin de la jornada, por viento de levante de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.