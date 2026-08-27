Tarifa (Cádiz) acuerda actuaciones para recuperar los usos en la isla de las Palomas, cerrada al público desde mayo

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TARIFA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) ha celebrado una reunión con representantes de todos los grupos políticos de la corporación municipal para acordar nuevas actuaciones conjuntas encaminadas a defender los intereses del municipio y recuperar "cuanto antes" los usos seguros en la isla de Tarifa o isla de las Palomas, que cerró el pasado mes de mayo su acceso público por decisión del Ministerio del Interior al detectarse zonas en mal estado que podían suponer un riesgo para la seguridad de los visitantes.

En una nota, el Consistorio ha señalado que, entre las medidas acordadas, se ha decidido solicitar información actualizada sobre el expediente de reserva demanial y requerir una justificación técnica y jurídica del cierre total, al considerar que existen "áreas seguras acreditadas" y que la clausura genera impactos culturales, científicos y económicos.

Asimismo, se ha abogado por recuperar los usos civiles autorizados históricamente, entre los que figuran las visitas científicas, investigaciones ambientales, turismo activo, actividades educativas y la pesca recreativa en una zona acotada.

En la reunión se ha analizado la prohibición de acceso comunicada por el Ministerio del Interior y el contenido del Acta de Inspección del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), que identifica zonas con patologías pero también áreas "en perfecto estado de conservación".

Es por eso que se va a solicitar una reunión de coordinación interadministrativa entre Interior, Miteco, Autoridad Portuaria, Demarcación de Costas y Ayuntamiento.

Además, el Ayuntamiento ha incidido en que ya ha presentado oficialmente un escrito al Ministerio del Interior solicitando información, motivación del cierre y recuperación de los usos seguros y un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz solicitando la coordinación de esta reunión interadministrativa con todos los organismos implicados.

Todos los grupos políticos han coincidido en que la Isla de Tarifa es "un enclave excepcional, de enorme valor geográfico, histórico, ambiental y científico", y que su cierre total no puede prolongarse "sin una justificación suficiente y proporcionada".

La isla de Tarifa o isla de las Palomas cuenta con un centro de interpretación y es la última estribación rocosa del continente europeo antes de sumergirse en aguas del Estrecho. Este espacio está unido al municipio por una carretera y su extremo sur, la punta de Tarifa, es el punto más meridional de la península ibérica y del continente europeo.