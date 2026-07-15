Técnicos de Hacienda señalan que el acuerdo con Gibraltar impone "reglas muy estrictas" para el contrabando de tabaco

Imágenes del paso entre España y Gibraltar . - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han señalado que el tratado impone "reglas muy estrictas" contra el contrabando de tabaco, obligando a Gibraltar a implementar un sistema de trazabilidad equivalente al de la Unión Europea y a mantener precios que no fomenten el fraude.

En una nota, han explicado que con la aplicación provisional del acuerdo sobre Gibraltar, las mercancías se moverán bajo el Nuevo Sistema de Tránsito Automatizado (NCTS) utilizando códigos específicos como el T1GI para asegurar la trazabilidad y evitar el fraude.

En este sentido, han indicado que a partir de ahora Gibraltar mantendrá la consideración de "territorio tercero" en materia aduanera, hasta que el Consejo de Cooperación verifique que en el Peñón se aplica el Derecho de la Unión (Anexo 20) y que los puestos de control fronterizo y las oficinas de aduanas en el puerto y aeropuerto de Gibraltar funcionan con los procedimientos acordados.

Así, con la aplicación provisional del acuerdo, las mercancías se moverán bajo el Nuevo Sistema de Tránsito Automatizado (NCTS) utilizando códigos específicos como el T1GI para asegurar la trazabilidad y evitar el fraude.

De esta manera, los técnicos de la Aduana de La Línea de la Concepción realizarán los controles de la frontera exterior en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, centralizando en el aeropuerto las declaraciones, formalidades y controles de mercancías y efectivo, y recaudarán, en nombre de Gibraltar, los derechos de importación en los puestos aduaneros designados. Durante esta fase, según han indicado, las mercancías sólo pueden entrar o salir de Gibraltar por vía terrestre a través de los Puntos Aduaneros Designados (DCP) La Línea, Algeciras y Sagunto.

Por su parte, la Aduana de Gibraltar (destino para los tránsitos especiales iniciados en España) notificará la llegada de las mercancías y la prueba de haber liquidado los impuestos locales (Transaction Tax e Impuestos Especiales).

Los técnicos del Ministerio de Hacienda han destacado que uno de los hitos más significativos del acuerdo es la reciente salida de Gibraltar de la lista española de jurisdicciones no cooperativas. Esta exclusión responde al compromiso de Gibraltar de aplicar estándares de buen gobierno fiscal, transparencia e intercambio de información siguiendo las normas de la OCDE y la UE. No obstante, puede volver a la lista española de paraísos si incumple sus compromisos.

TABACO, ALCOHOL E HIDROCARBUROS

En este sentido, han explicado que en materia de fiscalidad Gibraltar dispone de un periodo transitorio de tres años desde este miércoles para exigir tanto un Impuesto sobre Transacciones (equivalente al IVA) de un 15%, 16% y 17%, sucesivamente, en cada año, como los Impuestos Especiales al Alcohol, Tabaco e Hidrocarburos aplicando desde la entrada en vigor los tipos mínimos de la UE y convergiendo con los tipos españoles con una diferencia máxima del 6% de los aplicados en España.

En esa fecha desaparecerán las Franquicias para viajeros (límites de tabaco o alcohol), momento en el que los viajeros podrán circular sin estas restricciones al exigirles el 17% de ese Impuesto sobre Transacciones, según han explicado.

En este sentido, ha señalado que se ha creado un Cuerpo Consultivo Independiente para evaluar anualmente el impacto de estos impuestos y recomendar ajustes si se detectan distorsiones en la competencia con el Campo de Gibraltar.

Finalmente, los técnicos del Ministerio de Hacienda han indicado que el tratado impone "reglas muy estrictas" contra el contrabando de tabaco, obligando a Gibraltar a implementar un sistema de trazabilidad equivalente al de la Unión Europea y a mantener precios que no fomenten el fraude.