La temporada de primavera en los teatros de Cádiz trae grandes nombres del teatro, la música y el flamenco

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, presentando la programación del Gran Teatro Falla, el Teatro de Títeres de La Tía Norica y el Centro de Arte Flamenco de La Merced para la temporada de primavera. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La programación de la temporada de primavera en los teatros de Cádiz va a estar protagonizada por grandes nombres del teatro, la música, el flamenco como Ana Torrent, Darío Grandinetti, Antílopez o Manuel Liñán, además del talento local como Gonzalo Hermida o la nueva obra de José Luis García Cossío 'El Selu'.

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha presentado este miércoles la programación del Gran Teatro Falla, el Teatro de Títeres de La Tía Norica y el Centro de Arte Flamenco de La Merced para la temporada de primavera, que se desarrollará desde enero hasta junio de 2026, ha indicado en una nota el consistorio gaditano.

La edil ha destacado la apuesta por una programación "plural y potente, que busca atraer a todos los públicos a los teatros municipales con una apuesta clara por el talento local, que es prioridad de este equipo de Gobierno", reforzando además su apuesta por el teatro con la presencia de "grandes nombres de la escena española actual".

De esta manera, el Gran Teatro Falla acogerá en 2026 los conciertos de Gonzalo Hermida, Laura Gallego, Antílopez en su gira de despedida o El Arrebato, a los que se suma la saxofonista estadounidense Lakecia Benjamin, nominada a varios premios Grammy o el bailaor Manuel Liñán, así como la ópera de 'La Bohème'.

De la escena teatral, estarán presentes algunos de los nombres más importantes de la actualidad. Así, se representarán las obras 'Poncia' con Lolita Flores, 'La música' con Ana Duato y Darío Grandinetti, 'Las amargas lágrimas de Petra Von-Kant' con Ana Torrent, 'No me toques el cuento' de Olivia Lara, 'Una madre de película' de Tony Acosta, la premiada 'Música para Hitler' o 'El entusiasmo', además de la exitosa adaptación de la novela de Eloy Moreno, 'Invisible', y la magia de 'El mago invisible'.

También habrá una programación cultural carnavalesca con el estreno en Cádiz de 'Universo Cádiz', la nueva obra de José Luis García Cossío 'El Selu', y un concierto extraordinario de Semana Santa a cargo de la orquesta de la Universidad de Cádiz.

En el Teatro del Títere 'La Tía Norica' la programación estará dirigida a las familias y a los más pequeños y abarcará todos los lenguajes artísticos, desde teatro de objetos, títeres, danza, malabares, espectáculos audiovisuales o globoflexia, que estarán representados por las principales compañías de teatro para el público familiar.

El Centro de Arte Flamenco de La Merced ofrecerá una programación basada en dos pilares: la formación y las exhibiciones. En el ámbito formativo habrá clases magistrales y cursos. Entre los nombres más importantes de la programación, destacan Alejandro Silva, Juan Medina, el trío formado por Pilar La Gineta, Teresa Hernández y Naike Ponce o José Valencia, además de la Asociación de Danzas Folklóricas Ciudad de Cádiz.

Las entradas para el Gran Teatro Falla y el Teatro de Títeres de La Tía Norica saldrán a la venta este jueves 18 de diciembre a través de todos los canales habituales.