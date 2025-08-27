La tormenta Erin y las mareas vivas de agosto provocan el fuerte oleaje en las playas Cádiz con daños y rescates

Daños en una pasarela de una playa de El Puerto de Santa María debido al fuerte oleaje - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

CÁDIZ 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tormenta tropical Erin, unido a las mareas vivas que se están dando a finales de agosto en el litoral de la provincia de Cádiz ha sido la causante de los episodios de fuerte oleaje experimentados este pasado martes en las playas gaditanas, y que ha ocasionado más de 15 rescates y daños en pasarelas y chiringuitos de la costa.

Para esta jornada se mantienen las banderas rojas en las playas de Conil de la Frontera, además de en Zahora, Zahara de los Atunes y Los Caños de Meca. En Cádiz capital, por el momento ondea la bandera amarilla, al igual que en Chipiona y El Puerto de Santa María.

De esta manera lo ha explicado Javier Benavente, decano de la Facultad de Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz, quien ha reconocido que aunque no es un episodio "frecuente" sí que hay antecedentes de sucesos similares en Cádiz.

En concreto, se ha referido a lo ocurrido en 2012, cuando se produjeron "más de 300 rescates" en las playas de Cádiz debido a la coincidencia de las mareas vivas con el oleaje que generó el huracán Gordon.

Sobre lo ocurrido este martes, ha detallado que aunque la tormenta Erin, "que está ahora mismo en medio del Atlántico", sus efectos, con vientos de más de 100 kilómetros horas han generado un fuerte oleaje que se está notando en el litoral gaditano a través de lo que se conoce como "mar de fondo", añadiendo a esta circunstancia las mareas vivas de agosto con pleamares elevadas.

"Ese oleaje tan grande, con esas mareas grandes lo que hace es que el oleaje llega hasta el final de la playa", ha expuesto Benavente, quien ha recordado que las playas de Cádiz "son zonas inundables por parte del mar", de tal manera que cuando se dan estas condiciones, "toda la playa se inunda". "Es lo que ha pasado, los daños que hemos visto en Los Caños y en algunos otros sitios es porque tenemos chiringuitos colocados en esas zonas precisamente inundables", ha apuntado.

Así, ha señalado que "el problema es que las playas están llenas" al ser finales de agosto, y que se han generado corrientes de resaca que en las playas de Cádiz "muchas veces no son normales" pero que "con estas condiciones de oleaje, estas corrientes de resaca, que son muy fuertes, generan esos problemas en los bañistas que es lo que ha ocurrido".

Javier Benavente ha avanzado además que desde la Universidad de Cádiz se quiere iniciar en septiembre un proyecto para trabajar en la predicción de la formación de corrientes de resaca. Se desarrollará en las playas del Palmar, Torre del Puerco y en Santa María del Mar. La idea, ha comentado, "es ser capaces de, con 72 horas, predecir eventos que pueden ser peligrosos para los bañistas y ser capaces de avisar a los servicios de protección civil y de socorrismo".

En esta jornada de miércoles ya hay banderas rojas en las playas de Conil de la Frontera, donde ayer falleció un bañista, aunque no se ha determinado si su muerte se ha debido a los episodios registrados ayer, y se produjeron hasta 12 rescates.