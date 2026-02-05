La totalidad de la población de Grazalema (Cádiz) ya ha sido desalojada hacia Ronda (Málaga) por el temporal

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. - Joaquín Corchero - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Más de 600 litros en forma de precipitaciones por la lluvia en un solo día, sumado a lo ya caído en días anteriores desde que comenzara lo que se ha denominado como un tren de borrascas que ha azotado a la provincia de Cádiz, ha provocado que la población de Grazalema haya tenido que ser desalojada al completo de sus viviendas en el municipio, lo cual ya se ha llevado a cabo a lo largo de la tarde de este jueves y está "el 100 por 100" de los vecinos desalojados, según ha señalado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una entrevista en la cadena Ser.

Por su parte, la alcaldesa de Ronda (Málaga), Maripaz Fernández, localidad que ha recibido a los vecinos de Grazalema, momentaneamente, ha señalado que "es emocionante escuchar las historias porque vienen con mucho miedo, lógicamente, vienen tristes, con mucha tristeza". "Vamos a cuidar a todos los vecinos de Grazalema, como me ha pedido su alcalde", ha añadido.

La medida de desalojar el municipio fue anunciada pasada las 16 horas de la tarde por el propio Juanma Moreno, y el alcalde de localidad, Carlos Javier García, que explicaron que se trataba de una medida "preventiva" ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado", que causaran "destrucción" de alguna calle o casa.

El resultado ha sido la evacuación de unas 1.600 personas, derivadas hasta el pabellón El Fuerte de localidad malagueña de Ronda, como punto de encuentro de todos los desplazados para, una vez allí, distribuirse a otras ubicaciones, como casas de amigos o familiares.

La medida, "sensata, oportuna y basada en criterios técnicos", según el presidente de la Junta, "no se hace porque haya un riesgo inminente ni mucho menos, sino que es una medida preventiva para por si acaso, ante las circunstancias tan adversas y tan singulares que se está viviendo, con precipitaciones de récord y, con un acuífero que está absolutamente colmado, lo que recomienda, no solamente los técnicos sino el sentido común, es evacuar al conjunto del pueblo".

En este sentido, ha ejemplificado la situación señalando que el agua brota de la tierra y "mete presión", lo que ha dejado imágenes con agua saliendo por paredes y enchufes de las viviendas. Todo ello, ha explicado con cautela el presidente, puede causar "pequeños deslizamientos o movimiento de tierra que podría precipitar o podría posibilitar algún tipo de destrucción de una calle o de una casa" por lo que se ha tomado la decisión del desalojo de manera preventiva.

A este respecto, el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, ha señalado que "hay una serie de cuevas subterráneas, un acuífero que va horadando poco a poco el terreno y podrían darse circunstancias que se desconocen hasta que se realicen una serie de pruebas que se van a acometer en los próximos días de cara a garantizar la seguridad".

"Lo inmediato" es que las pruebas se realicen "sin que haya peligro alguno para nuestros vecinos" y "lo sensato y lo oportuno es esa decisión que hemos tomado, que yo creo que es la adecuada independientemente del resultado final, que Dios quiera no sea nada", ha concluido.