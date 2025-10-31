Tres detenidos por más de 30 robos en interiores de vehículos en Jerez

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera a tres varones como presuntos autores de 33 robos con fuerza en interior de vehículos perpetrados durante los últimos meses, tanto en la vía pública como en garajes comunitarios.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los dos primeros arrestados fueron detenidos en dos intervenciones diferenciadas llevadas cabo por las unidades radio patrulla, cuyos agentes les sorprendieron en la calle Fernán Caballero a uno y en la calle Padre Torres Silva al segundo. Posteriormente, los investigadores han recabado pruebas que les incriminan en otros hechos similares sucedidos recientemente.

En este sentido, la Policía ha señalado que deambulaban por la ciudad buscando objetos de valor en el interior de vehículos estacionados en la vía pública. Además, ninguno de ellos actuaba en connivencia con los demás, aunque sí que habían adoptado el mismo 'modus operandi', desplazándose por los distintos barrios de la ciudad buscando vehículos estacionados en la vía pública que pudieran contener algún efecto de valor para fracturar los cristales, acceder al interior y proceder a la sustracción.

Así, el detenido en el caso de la calle Fernán Caballero fue sorprendido por dos ciudadanos, por lo que emprendió la huida y al ser alcanzado, esgrimió un arma blanca para intimidarlos, logrando sustraer los objetos y escapar hasta que minutos más tarde fue localizado por los policías nacionales, que lograron desarmarlo y detenerlo.

Por otra parte, al tercero de los detenidos se le imputan un total de 27 robos en garajes comunitarios en diferentes puntos la ciudad, donde se habían detectado múltiples denuncias por robos.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron ingresados en el área de calabozos hasta su puesta disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión para dos de ellos.