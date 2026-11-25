Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a tres años de cárcel a un acusado de introducir billetes falsos de 50 euros haciendo pagos en diversos establecimientos, quioscos y vendedores de la ONCE en Algeciras. Junto a este acusado, la Audiencia ha condenado también a otras siete personas por el mismo delito de falsificación de moneda, aunque a dos años de cárcel.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, durante el mes de marzo de 2017, Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Policía Nacional de Algeciras detectaron, tras una investigación policial, delitos perpetrados mediante la falsificación de medios de pago o de moneda y timbre por parte de un grupo de jóvenes de entre 15 y 25 años con el propósito de introducir billetes falsos de 50 euros en pequeños establecimientos de Algeciras, así como entre los vendedores de la ONCE, aprovechando que se trataba de sectores en los que las medidas de seguridad técnicas son inferiores a otras para detectar este tipo de falsificaciones.

Además, señala que tras la oportuna investigación policial de la Brigada de Investigación del Banco de España (BIBE) integrada en la Comisión General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, se constata que la totalidad de los billetes intervenidos y remitidos al Centro Nacional de Análisis (CNA), órgano dependiente del Banco de España, eran de procedencia italiana, fabricados habitualmente en puntos indeterminados de la regencia italiana de Nápoles (Italia), desde donde se envían a países de Europa o son comprados a las organizaciones criminales (La Camorra Italiana) por personas que posteriormente viajan a diversos países para distribuirlos.

Así, posteriormente, y una vez que se encuentran los billetes falsos en España u otro país de Europa, proceden a distribuirlos a otras personas de su misma nacionalidad o de otras distintas, las cuales realizan su introducción en diferentes establecimientos, lo que se denomina el "sistema del goteo", en el que acuden a bares u otros comercios donde compran o consumen productos de escaso valor, entregando para pagar un billete falso de 50 euros, los cuales presentan características que hacen que estas falsificaciones sean consideradas peligrosas, siendo necesario el empleo de medios auxiliares y un examen detenido del billete para apreciar su legitimidad.

La investigación, según detalla los hechos probados de la sentencia, constató el pago de los acusados, posteriormente identificados, en varios establecimiento de Algeciras, así como a vendedores de la ONCE.

Tras ser condenados a dos años de cárcel seis de los acusados y a tres uno de ellos, éste último, que reconoció la introducción de los billetes falsos, presentó recurso ante el TSJA en la que pide la nulidad del procedimiento con "inaudita e innecesaria insistencia" de "argumentos e inadmisibles calificativos y directas imputaciones referidas a la actuación del presidente del Tribunal que dictó la resolución" en la Audiencia. Lo cual ha sido rechazado por el alto tribunal andaluz, que destaca la "absoluta normalidad, templanza y corrección de su intervención" por parte del presidente del Tribunal que los juzgó en la Audiencia.