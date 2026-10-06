El TSJA ratifica cinco años de cárcel para un acusado de quemar un bar en Sanlúcar (Cádiz)

Archivo - TSJA Granada - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a cinco años de cárcel a un hombre que prendió fuego a un bar en Sanlúcar de Barrameda, afectando también a la fachada del edificio y afectando a la vivienda que estaba encima del establecimiento, teniendo que ser atendidos sus moradores por inhalación de humo, entre ellos un menor.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se produjeron en la madrugada del 12 de octubre de 2021, cuando el acusado, "con intención de menoscabar la propiedad ajena", prendió fuego, con ayuda de un acelerante y un soplete, al mobiliario que se encontraba en el exterior del establecimiento, que se propagó rápidamente a todo el local.

Además, el siniestro se propagó también a la fachada de la vivienda situada en la planta de arriba, "comprometiendo integridad física de los vecinos por el riesgo que representaba el fuego para los que habitaban en las viviendas superiores". Posteriormente, se marchó del lugar.

Por ello, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al acusado a cinco años de cárcel por un delito de incendio con peligro para la vida o integridad física de las personas en una sentencia que la defensa del condenado recurrió ante el TSJA, alegando la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, dada, a su juicio, la inexistencia de prueba suficiente para acreditar la autoría del acusado.

Por su parte, el TSJA ha desestimado el recurso recordando que el tribunal de la Audiencia se sustentó para su sentencia condenatoria en manifestaciones de los testigos, así como en un video grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento donde se veía al autor de los hechos y los propios jueves, tras su visionado, concluyeron que se trataba del propio acusado.

Además, en este sentido, apunta que la grabación de aquel momento, "objeto de comprobación" por el propio TSJA, "no resultó ser tan pobre en detalles" como la defensa del acusado pretendía hacer ver, por lo que la Audiencia "contó con prueba incriminatoria suficiente" para poder afirmar que el acusado fue el autor del incendio.