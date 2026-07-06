TSJA ratifica cuatro años de cárcel y diez millones de multa a un detenido tras un alijo en San Fernando

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de cuatro años de cárcel y una multa de diez millones de euros dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz contra un acusado de participar en un alijo producido en San Fernando y detenido en Chiclana tras una persecución en la que incluso un vehículo de la Policía resultó con daños tras un choque.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 8,30 horas del 24 de septiembre de 2020 cuando agentes de la Policía Nacional observaron que se estaba produciendo un alijo en la zona de Los Polvorines, en San Fernando, donde se estaba introduciendo fardos de droga en una furgoneta procedentes de una embarcación.

Los dos acusados en el proceso, al percartarse de la presencia policial, emprendieron la huida, llegando hasta Chiclana en una persecución que terminó al llegar al carril Camino del Cercado, donde el coche policial colisionó contra la furgoneta perseguida tras un frenazo brusco de esta, terminando el coche policial estrellándose contra un alambrado.

Así, los acusados llegaron con la furgoneta, con 30 fardos de hachís en su interior, hasta el domicilio 'okupado' por uno de los dos ocupantes que habían huido, comenzando a bajar los fardos. No obstante, al comprobar que toda la zona estaba siendo batida por helicópteros de la Policía Nacional y Guardia Civil, se montaron en una moto y volvieron a emprender la huida, cruzándose en uno de los caminos con un coche policial de camuflaje que los interceptó.

Una vez interceptado, los agentes procedieron a la identificación y cacheo de los ocupantes de la moto y encontraron a uno de ellos --supuestamente el conductor tanto de la furgoneta como de la moto-- las llaves de la furgoneta utilizada en el alijo. Tras ser reconocido por uno de los agentes, que lo había visto en el momento del alijo y había participado en la persecución de la furgoneta, el detenido decidió conducir a la Policía hasta el lugar donde se encontraba la furgoneta con la droga, donde hallaron un total 30 fardos de droga con unos 1.000 kilos de hachís.

Por todo ello, la Audiencia Provincial condenó a tres años y medio de cárcel al conductor de la furgoneta y la moto, que finalmente condujo "de motu propio" a la Policía hasta su domicilio, donde se encontraba la furgoneta y la droga, y a cuatro años de cárcel para el segundo de ellos, además de a una multa de diez millones a cada uno de ellos.

Por su parte, el segundo de los acusados --ocupante de la furgoneta y moto-- presentó recurso ante el TSJA a la sentencia de la Audiencia, alegando que vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al entender que se la ha condenado sin prueba de cargo con suficiente contenido incriminatorio, ya que, a su juicio, no existe ninguna prueba de la que quepa inferir que se encontraba en la zona de los Polvorines de San Fernando introduciendo sustancias estupefacientes desde una embarcación a tierra.

Igualmente, alega que no fue identificado por ninguno de los agentes que intervinieron en el operativo policial que sorprendió la operación de alijo y que efectuaron la persecución de la furgoneta, así como que tampoco ha quedado establecido el hecho de que fueran dos los ocupantes de la furgoneta.

Además, sostiene que las manifestaciones voluntarias del otro acusado no pueden constituir base incriminatoria, "ya que no puede considerarse que fuesen voluntarias y espontáneas, sino que fueron el producto de la presión que los cuatro agentes de policía ejercieron sobre él". Así, concluye que "hay más que dudas razonables con relación a la participación" del segundo condenado --supuestamente copiloto-- en los hechos que se han enjuiciado, lo cual, según la sentencia no le parece al TSJA, que ha desestimado el recurso y confirmado la sentencia de la Audiencia.