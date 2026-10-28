TSJA ratifica más de tres años de cárcel para dos implicados en un alijo de hachís en Algeciras

Archivo - Sede TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a tres años y nueve meses de cárcel a dos acusados de participar en un alijo de 263 kilos de hachís cerca de Cala Botija en Algeciras.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron en agosto de 2019 cuando un agente de la Unidad de OCOn-Sur avistó una embarcación recreativa que se acercaba a la costa en dirección a la zona de Cala Botija.

Además, al aproximarse la embarcación a la orilla los ocupantes comenzaron a arrojar los fardos de hachís que transportaban, que eran recogidos por personas que se encontraban en la playa y se dirigían a los matorrales, mientras que la embarcación tomó rumbo mar adentro.

Una vez que los agentes desplegados en el dispositivo para interceptar el alijo llegaron al lugar pudieron observar que un grupo de personas cargados con los fardos se dirigían hacia una pista forestal, además de que al percatarse de la presencia policial arrojaron los fardos y comenzaron la huida a través de los matorrales.

Finalmente, interceptaron a los dos acusados, uno de ellos como uno de los portadores y otro que se encontraba en un punto de visión dominante y que realizaba labores de vigilancia, llevando encima dos teléfonos móviles y una emisora.

Por todo ello, los dos detenidos fueron juzgados y condenados a tres años y nueves meses de cárcel por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras. Posteriormente, recurrieron ante el TSJA la sentencia dictada, que ha sido ratificada por el alto tribunal andaluz.