Ubrique (Cádiz) pasa la noche sin desbordamientos del río y algunos vecinos desalojados pueden volver a sus casas

Una de las calles de Ubrique con el acceso cortado por seguridad ante los efectos de las lluvias. - AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE

UBRIQUE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) ha bajado a nivel 1 de emergencia la situación en la localidad tras pasar la madrugada de este domingo sin que se registren desbordamiento del río en ningún punto y algunos de los vecinos desalojados, que alcanzó en la noche del sábado los 350, podrán volver a sus casas.

Según ha informado en sus redes sociales, recogida por Europa Press, también los técnicos municipales valorarán este domingo el estado en el que se encuentran las viviendas afectadas y los centros educativos ante la posibilidad de que se retomen las clases. En este sentido, ha indicado que se estudiará cada situación con la delegación de Educación.

En cuanto a las personas desalojadas de sus viviendas, el Ayuntamiento ha informado que pueden volver a sus domicilios los vecinos de las calles Candelaria, Sol, Avenida Diputación, bajos de Patacabra y Curtidores. Por su parte, los que se encuentran en planta alta de toda la rivera del río pueden volver a planta baja, como todos los del entorno de Misión Rescate y Zurbarán.

Por contra, los vecinos de Manuel de Falla deben esperar a la inspección técnica de los edificios, mientras que los vecinos de Lavadero no pueden volver a sus casas.

No obstante, el Ayuntamiento ha recordado que la Guardia Civil seguirá controlando el cordón de seguridad de los márgenes del río, así como que la situación de desalojo se puede retomar en caso de que las autoridades lo estimen necesario. Finalmente, ha pedido a los vecinos mantener la prudencia y atender a las indicaciones de las autoridades.