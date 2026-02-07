Bomberos de Cádiz colocan mallas para evitar desprendimientos de rocas y ramas en el río en Ubrique

Efectivos de Bomberos colocando mallas para evitar desprendimientos al cauce del río Ubrique. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

UBRIQUE (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz están trabajando en Ubrique en la colocación de mallas para controlar los posibles desprendimientos de piedras y ramas que puedan producirse y que la corriente de río que discurre por este municipio, y que lo hace con fuerza desde hace varios días, transcurra lo más limpia posible de maleza y no obstruya el alcantarillado.

Así lo ha informado el Consorcio de Bomberos, que ya ha realizado en los últimos días otro tipo de tareas próximas a este río, como retirada de cinco grandes árboles y el desbroce de toda la maleza para evitar obstrucciones del cauce.

En Ubrique se afanan durante todo el día en achicar aguas de casas y otros equipamientos, así como de encauzar el agua que corre por sus calles debido a que las abundantes lluvias que llevan cayendo en este municipio desde que esta semana, con la borrasca Leonardo, y ahora con Marta, está provocando que su río baje con fuerza y que el subsuelo no pueda soportar las grandes cantidades de precipitaciones.

Así se ha estado trabajando en la trasera de la guardería donde ayer se registró el desprendimiento del parte del muro de contención del río en su lateral, y en proteger viviendas de zonas que pudieran ser objeto de anegación por agua.