UGT Campo de Gibraltar celebra el fin de la Verja como un paso histórico para los trabajadores transfronterizos

Transito libre de control en el día oficial de demolición de la Verja de Gibraltar. A 15 de julio de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Campo de Gibraltar ha valorado muy positivamente la entrada en vigor del tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido que supone la desaparición de la Verja de Gibraltar y la eliminación de los controles fronterizos, poniendo fin al último gran asunto pendiente del Brexit. "El acuerdo abre una nueva etapa para la comarca y facilitará el tránsito diario de miles de trabajadores transfronterizos, además de impulsar la actividad económica a ambos lados de la frontera".

Según ha informado UGT Campo de Gibraltar en una nota, el responsable comarcal de UGT Campo de Gibraltar, Ángel Serrano, ha asistido este miércoles al acto celebrado con motivo de este momento histórico y ha destacado que "después de seis años de intenso trabajo del grupo transfronterizo de UGT, hoy se hace realidad aquello por lo que tanto hemos luchado". Serrano ha recordado que el sindicato ha participado "activamente" durante todo el proceso de negociación, realizando numerosas reuniones y gestiones en Madrid y en Bruselas para defender los intereses de los trabajadores de la comarca.

En este sentido, ha destacado que "han sido años de esfuerzo, de reuniones, de viajes y de mucho trabajo para que hoy podamos decir que este acuerdo es una realidad". Asimismo, ha asegurado que ha sido un trabajo conjunto de la organización a todos los niveles: comarcal, provincial, regional y estatal.

Para UGT, la desaparición de la Verja "supone una mejora directa para las más de 15.000 personas que cruzan diariamente la frontera para trabajar, además de representar una oportunidad de crecimiento económico para toda la comarca del Campo de Gibraltar". Además, "es una oportunidad para seguir avanzando en cooperación, desarrollo y empleo", ha señalado Serrano.

Por otro lado, el dirigente sindical ha subrayado que el trabajo de UGT no termina con la firma del tratado y que el sindicato continuará vigilando su aplicación para "garantizar que los derechos de los trabajadores queden plenamente protegidos". Por tanto, "seguiremos trabajando desde el diálogo, la cooperación y la defensa de los trabajadores porque es un logro colectivo y ahora toca velar para que todo lo acordado se traduzca en beneficios reales para quienes viven y trabajan en el Campo de Gibraltar".

Igualmente, UGT Campo de Gibraltar ha considerado que este acuerdo marca el inicio de una nueva etapa de estabilidad y oportunidades para la comarca y ha reafirmado el compromiso de "seguir defendiendo los intereses de los trabajadores transfronterizos y del conjunto del territorio", ha concluido.