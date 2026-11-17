Archivo - Investidura como doctora honoris causa de la coreógrafa y bailaora flamenca Sara Baras por la Universidad de Cádiz. - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA) ha celebrado este martes, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, el acto solemne de investidura como doctora honoris causa de la coreógrafa y bailaora flamenca Sara Baras, en una ceremonia presidida por el rector, Casimiro Mantell.

Según ha informado la institución académica en una nota, el Claustro de la UCA aprobó el pasado 30 de septiembre este reconocimiento a propuesta del Consejo de Dirección. Durante el acto, el vicerrector de Sostenibilidad y Cultura y padrino de la doctoranda, Gonzalo Sánchez Gardey, ha leído la laudatio para destacar los méritos de la artista gaditana, de quien ha subrayado que "no ha pasado su vida entre libros, sino entre tablas", pero "ha escrito en el aire, con los pies, con las manos y con el alma, una de las páginas más hermosas de la cultura española contemporánea".

Sánchez Gardey ha reivindicado el flamenco como "una forma de conocimiento" y patrimonio inmaterial de la humanidad, y ha situado a Baras como "una de las grandes intérpretes" de este arte "desde el rigor" y "años de disciplina". Asimismo, tras recordar la proyección internacional de su compañía por Europa, Estados Unidos, América del Sur y Asia, el vicerrector ha incidido en "su fidelidad a su tierra", reflejada en espectáculos como Cádiz-La Isla, La Pepa o Mariana Pineda.

Por su parte, la nueva doctora honoris causa ha agradecido la distinción a la Universidad de Cádiz señalando que "es un honor inmenso que recibo con emoción, orgullo, responsabilidad y, sobre todo, con una gratitud infinita". Asimismo, ha asegurado que tiene la suerte de ser profeta en su tierra. Tras repasar algunos de los reconocimientos recibidos en la provincia, como el título de Hija Predilecta de la Provincia de Cádiz o las medallas de Cádiz y San Fernando, ha añadido: "Y cuando ya creo que mi tierra me lo ha dado todo, vuelve a sorprenderme".

EL FLAMENCO "NO ENTIENDE DE FRONTERAS"

"Me emociona especialmente sentir que este honor abraza también al flamenco, a nuestra cultura, a nuestras raíces y a tantas generaciones de artistas que han dedicado su vida a engrandecer este arte. El flamenco no entiende de fronteras, no tiene pasaporte, va directo al corazón", ha afirmado Baras, quien ha celebrado que la UCA lo reconozca "como una fuente de conocimiento, investigación y cultura', dado que 'no solo se baila, se canta o se toca: también se estudia, se aprende, se investiga y se transmite".

Durante su discurso, la bailaora ha recordado a su familia, a sus compañeros y a maestros como Paco de Lucía, además de mencionar a la asociación Mi Princesa Rett, de la que es madrina. Asimismo, ha animado al alumnado de la UCA a que "nunca dejéis de soñar ni de trabajar por vuestros sueños" y a no tener miedo a equivocarse, antes de concluir con una dedicatoria a Cádiz: "Me ha enseñado no solamente a bailar, sino a imaginar, a creer y, sobre todo, a querer la vida".

Por su parte, el rector de la UCA ha destacado que la institución incorpora a su claustro a una artista cuya trayectoria honra a la provincia, a Andalucía y a la cultura universal, y ha señalado que la universidad reconoce "no solo la extraordinaria calidad de su obra, sino también los valores que la han hecho posible", entre los que ha citado "la valentía, el esfuerzo, la constancia, el liderazgo y el trabajo en equipo".

En esta línea, Mantell ha valorado que Baras haya construido "un sello propio" desde el que "ha llevado el flamenco a públicos y escenarios de todo el mundo" y ha subrayado su faceta como creadora, coreógrafa, directora artística y empresaria cultural al frente de su propia compañía desde 1998. "En el flamenco, como en la universidad, cada cual aporta su voz y su conocimiento, y la excelencia aparece cuando esas aportaciones encuentran un compás común", ha añadido.

Asimismo, el rector ha recordado la apuesta de la UCA por el estudio académico del flamenco, con hitos como el máster oficial interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco --que ha formado a cerca de un millar de estudiantes de más de 30 nacionalidades desde 2018-- o el futuro programa de doctorado validado por la Junta de Andalucía, y ha situado a Baras junto a anteriores doctores honoris causa de la institución en el ámbito cultural como Andrés Segovia, Rafael Alberti o Paco de Lucía: "Paco, desde la Bahía de Algeciras, llevó la guitarra flamenca a territorios artísticos nuevos y universales. Sara, desde la Bahía de Cádiz, ha hecho lo propio con el baile y la creación escénica".