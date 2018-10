Universo Santi, el "sueño" del restaurante atendido por personas con discapacidad, cumple un año en Jerez

Actualizado 27/10/2018 11:13:16 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Restaurante Universo Santi, promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible y que cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad, cumple un año con sus puertas abiertas al público en la finca El Altillo en Jerez de la Frontera (Cádiz).

"Lo que empezó como un sueño en el año 2014 es ya un proyecto rodado que cuenta además con un año de experiencia en la realidad del día a día y en la actividad tanto de cocinas como de sala", ha señalado el presidente de la Fundación Universo Accesible, Antonio Vila.

"Un mundo no mejora con palabras sino con hechos", es una de las máximas de Antonio Vila, según ha explicado, por lo que tras un año ha afirmado que se siente "satisfecho y feliz por la gente que compone Universo Santi, pero incompleto todavía, ya que esto solo ha hecho comenzar".

Con el aval de la viuda de Santi Santamaría, Angels Serra, que ha afirmado que "Santi estaría muy contento y se hubiera implicado porque era una persona que le gustaban todos estos proyectos", a nivel gastronómico se ha convertido desde su apertura en un lugar de peregrinaje de muchísimos seguidores del desaparecido chef Santi Santamaría, con el fin de poder degustar los míticos platos con los que Santi ganó tres Estrellas Michelín en Can Fabes.

En este restaurante se puede comer menú degustación o a la carta, preparada por uno de los discípulos de Santi Santamaría como es Jaume Puigdengolas, un joven chef ganador de una Estrella Michelín.

Su peculiaridad radica en ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad. Para ello, cuenta con una plantilla compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, que realizan labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, convirtiéndose en el único restaurante del mundo de alta cocina con la totalidad de la plantilla compuesta por personas con diversidad funcional.

Lo que empezó hace cuatro años como una idea, cuenta actualmente con el apoyo de una treintena de empresas e instituciones que avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Europa Press, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundación Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Jerigolf, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca, Disegna, Grupo Oleícola Jaén, Fundación Botín y Farmacéutica VIR y Osborne Consultores.