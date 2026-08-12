Una veintena de películas y cortos competirán en la Selección Oficial del Festival de Cine con Acento de Jerez (Cádiz)

Archivo - La diputada provincial, Susana Sánchez, los delegados municipales de Cultura, Francisco Zurita, y de Juventud, Carmen Pina, la directora del Festival Cine Con Acento, Lidia M. Jaime, y la directora de contenidos, María Espejo. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Festival de Cine Con Acento, que celebrará su cuarta edición del 13 al 17 de octubre de 2026 en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha dado a conocer la Selección Oficial de las producciones que competirán este año y en la que hay una veintena de películas y cortometrajes en distintas categorías.

Entre las obras seleccionadas destacan producciones protagonizadas por intérpretes de primer nivel como el malagueño Salva Reina, así como trabajos dirigidos por cineastas de la tierra como Yolanda Centeno, reafirmando el compromiso del festival con el talento andaluz y la calidad cinematográfica.

De esta manera se da el pistoletazo de salida a la construcción de una programación que volverá a convertir la ciudad jerezana en "un punto de encuentro para el talento audiovisual", como ha resaltado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Con más de 300 producciones presentadas, esta cuarta edición confirma el crecimiento del festival y "el interés" que despierta entre cineastas de distintos puntos del país, una cifra que además consolida a Cine Con Acento como un proyecto "en constante evolución", que afronta una nueva edición con el objetivo de superarse una vez más.

Entre las novedades de esta edición sobresale la acogida del Premio Sin Fronteras, una categoría que nace con la vocación de estrechar lazos entre diferentes territorios y favorecer el encuentro entre profesionales del sector audiovisual. A este reconocimiento se suma el Premio Capital Gastronómica, creado con motivo de la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026, uniendo así "dos grandes señas de identidad" de la ciudad como son el cine y la gastronomía.

Esta cuarta edición abre además nuevas vías de colaboración con otras comunidades autónomas para generar sinergias, ampliar la red de contactos profesionales y seguir impulsando el crecimiento del sector audiovisual desde Jerez.

El delegado municipal de Cultura en Jerez, Francisco Zurita, ha resaltado que el Ayuntamiento "sigue apoyando" este festival, ya que "abre la oferta cultural de la ciudad a nuevas disciplinas, públicos y profesionales, favoreciendo que la cultura llegue a todos los rincones y traspase fronteras", haciendo hincapié en una cuarta edición que tiene "una apuesta decidida" por la designación de Capital Española de la Gastronomía.

Por su parte, la directora del festival, Lidia María Jaime, ha comentado que "velar por los intereses de los nuestros y las nuestras es lo más importante" y que se quiere con esa labor de "escaparate para el talento de nuestra tierra", pero también "abrir puertas para crear nuevas oportunidades".

"Todo el mundo quiere venir a Jerez, y si es para ver cine, mejor todavía", ha sostenido.

Aunque el festival celebrará su cuarta edición del 13 al 17 de octubre, su actividad se desarrolla durante todo el año. Con la publicación de la Selección Oficial comienza el trabajo de encajar cada pieza del puzle que conformará la programación definitiva, que en las próximas semanas irá desvelando nuevas actividades, invitados y propuestas para una edición que promete regresar con más fuerza que nunca.