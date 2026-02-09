Vejer (Cádiz) autoriza la vuelta de vecinos desalojados por el temporal de Cañada Ancha, la Barca y Ribera de la Oliva

El alcalde de Vejer con efectivos de Bomberos y la UME tras un desalojo preventivo en un edificio de la avenida Los Remedios. - AYUNTAMIENTO DE VEJER

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) ha celebrado una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), presidida por el alcalde, Antonio González, y tras evaluar la evolución del caudal del río Barbate, que presenta una tendencia descendente, se ha autorizado la vuelta a sus hogares de los vecinos que fueron desalojados de manera preventiva en Cañada Ancha y en las zonas bajas de La Barca y la Ribera de la Oliva. No obstante, se mantiene el desalojo preventivo en la zona de La Angostura, al tratarse del área más afectada.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en cuanto a los vecinos desalojados tras el desprendimiento del talud trasero del edificio de la Avenida de Los Remedios, continuarán en la misma situación hasta que los técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) visiten la zona este mismo lunes y determinen que existen garantías suficientes para el regreso seguro a sus viviendas.

Además, ha explicado que desde el Cecopal ya se han marcado las prioridades para la evaluación de daños, así como los futuros trámites necesarios para la activación de contratos de emergencia que resulten precisos.

Respecto al estado de las carreteras, permanece cerrada al tráfico la carretera del Corral del Concejo, así como el tramo de la N-340 comprendido entre los puntos kilométricos 35 y 36,400, y la A-314 en el tramo entre la rotonda de la N-340 y los aparcamientos de la Venta Pinto. Para desplazamientos en dirección a Barbate o a la propia Venta Pinto se puede circular por la N-340 y cruzar el puente de La Barca.

Por otro lado, la concejala de Educación, Lola Dávila, y la concejala de Núcleos Rurales, Dolores de Melo, han visitado junto al técnico municipal los distintos centros educativos del municipio, comprobando que todos ellos se encuentran en perfectas condiciones.