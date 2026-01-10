A la venta las entradas para cuartos de final del COAC 2026 por Internet que no se han vendido en las taquillas

Archivo - Imagen de archivo de la final del COAC de Cádiz en el Gran Teatro Falla, a 28 de febrero de 2025. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que ya están a la venta vía 'online' las entradas para cuartos de final del COAC 2026 que no se han vendido en las taquillas presenciales abiertas desde la mañana de este sábado, 10 de enero.

Tal y como ha enunciado el Consistorio gaditano en un mensaje difundido a los medios, todavía quedan entradas disponibles para todas las sesiones, a excepción de las del viernes 30, ya agotadas.

Asimismo, las personas que deseen adquirir las localidades podrán hacerlo en 'https://www.bacantix.com/Entradas/Default.aspx?id=coacfalla'.