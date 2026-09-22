Verdemar advierte de la dispersión con el levante de los materiales de relleno de Gibraltar en el mar"

Zoan de Gibraltar donde se está construyento y Ecologistas denuncian rellenos y dispersión de materiales al mar. - VERDEMAR-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Verdemar-Ecologistas en Acción ha reclamado "mayor celo" al Gobierno y la Junta de Andalucía ante la situación que se está produciendo en el entorno de los rellenos de Gibraltar, dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho Oriental, al considerar "especialmente preocupante que durante los temporales de levante la dinámica marina está favoreciendo la dispersión de partículas en suspensión desde la zona de los rellenos hacia el litoral de La Línea y, especialmente, hacia La Atunara".

Según han explicado en una nota, Verdemar ha vuelto a denunciar estos hechos ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y ante la Junta de Andalucía y ha reclamado que se realicen "controles y análisis que permitan determinar qué materiales se están movilizando, cuál es su procedencia, hasta dónde están llegando y qué efectos están produciendo sobre los fondos marinos y los recursos pesqueros".

La organización ecologista ha asegurado que ha comprobado la "presencia y acumulación de residuos, plásticos y microplásticos en los fondos marinos del entorno de los rellenos" y ha considerado "necesario conocer si existe contaminación asociada a estos materiales". Por ello, ha reclamado un "análisis de agua, sedimentos y fondos marinos que determinen la presencia de hidrocarburos, metales pesados, microplásticos u otros contaminantes".

Además, Verdemar ha vuelto a hacer referencia a la procedencia del material utilizado para los rellenos, señalando que "parte de estos materiales proceden de un antiguo vertedero de Gibraltar en el que se han acumulado residuos, incluidos materiales peligrosos". Por ello, a su juicio, "resulta imprescindible conocer la caracterización de estos materiales, su composición, procedencia y las autorizaciones que permiten su utilización en el medio marino".

"Con el temporal de levante, los materiales depositados en el fondo no permanecen necesariamente en el lugar donde fueron vertidos y la dinámica marina puede movilizarlos y dispersarlos, por lo que estamos observando sus efectos en el entorno de La Atunara y queremos saber qué está llegando al fondo marino y qué consecuencias puede tener", han señalado.

En este sentido, han recordado que el área afectada forma parte de la Red Natura 2000 y que la ZEC Estrecho Oriental es un espacio de elevado valor ambiental, por lo que "las administraciones deben extremar las medidas de vigilancia y protección". "No entendemos que ante una situación que se puede observar desde la propia costa no exista una respuesta institucional a la altura de lo que está ocurriendo", han concluido.

Cabe recordar que Verdemar lleva años denunciando el "trasiego de materiales desde la cantera de La Utrera, en Casares, hasta Gibraltar, y su utilización en los rellenos del proyecto Eastside o Marina Este". Estos hechos han sido puestos en conocimiento de las administraciones y de la Fiscalía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha comunicado a Verdemar que continúa remitiendo documentación a la Fiscalía relacionada con las denuncias presentadas por la organización, según han indicado.

En el ámbito judicial, el procedimiento iniciado a raíz de las denuncias de Verdemar terminó con un sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea. Verdemar recurrió esta resolución y el procedimiento se encuentra pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial de Cádiz, aunque, a su juicio, "el procedimiento judicial no debe impedir que las administraciones continúen ejerciendo sus competencias de vigilancia y protección ambiental".