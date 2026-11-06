Vivas (PP) advierte que no va a "consentir" que la crisis migratoria sea la "nueva normalidad" en Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, atiende a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera para tratar asuntos de actualidad - María José López - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Ceuta y presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha vuelto a insistir este viernes en que "tres meses después" de la "invasión" de migrantes a través de la frontera con Marruecos, su ciudad vive "una situación insostenible" alejada de la "normalidad", afeando a quienes digan "lo contrario" porque "consideran que esta falta de normalidad se tiene que convertir en la nueva normalidad".

"No lo vamos a consentir", ha aseverado en declaraciones a los medios en una visita a Jerez de la Frontera junto a la candidata al Congreso por el PP de Cádiz, María José García-Pelayo, y el coordinador de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PP de Andalucía y parlamentario autonómico, Antonio Sanz.

Vivas ha asegurado que lo ocurrido en Ceuta "se podría haber evitado si el Gobierno de la Nación hubiera hecho lo que debía, hubiera cumplido con sus obligaciones constitucionales", criticando que no lo hiciera entonces "ni durante, ni ahora", derivando en que "estén conculcados los derechos de 83.000 personas" que viven en esta ciudad al norte de África.

Al respecto, ha calificado de "incomprensible" que no se atendiera al informe del CNI sobre una posible entrada de migrantes al territorio español, ni "a las llamadas de alarma y de atención y de urgencia que hacíamos desde la ciudad en los días previos".

"Es incomprensible que el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- dijera que habían atacado a nuestra integridad territorial y renglón seguido se fuera de vacaciones", ha denunciado Vivas, lamentando también que "no tuviera con Marruecos una actitud de firmeza, sabiendo que Marruecos había sido" la presunta responsable de esta "invasión", como ha vuelto a denominar a la entrada de miles de migrantes en aquel 30 y 31 de julio.

Supuso, como ha reiterado, "un ataque a la integridad territorial de España, poner en jaque nuestra soberanía y conducir a Ceuta a una situación absolutamente insostenible, que después de tres meses es la que seguimos viviendo".

Aunque ha reconocido la marcha de muchos de estos migrantes de vuelta a sus países de origen, ha advertido que "todavía queda un número de personas que representa el 20% de la población de Ceuta". En ese sentido, ha señalado que el Gobierno no les ha facilitado el dato concreto de cuántos permanecen en su ciudad porque "ni siquiera es capaz, o no quiere o no puede o no sabe, de darnos algo tan fundamental y elemental".

No obstante, ha argumentado ese 20% en que el consumo de agua en Ceuta en el pasado mes de octubre "se incrementó en un 20% respecto a octubre de 2025", y añadiendo que "allí no ha ocurrido nada distinto a la invasión para justificar ese incremento".

A esto se suman otros datos que ha dado el presidente ceutí como un aumento en un "60%" de la delincuencia, donde los incidentes por altercados del orden público, reyertas o peleas "han crecido en un 300% en el mes de octubre en comparación con octubre del año anterior". Además, ha dicho que "se han disparado las urgencias hospitalarias" y que las enfermedades de declaración obligatorias "han incrementado en un 80%".

"Las empresas de Ceuta, nuestras pymes y autónomos pierden un millón de euros al día, y si uno camina por las calles, lo que percibe es tristeza, es angustia, es inquietud, es incertidumbre y lo que percibe es la amarga sensación de estar invadidos", ha expuesto Vivas.

Esta situación la ha calificado de "injusta", considerando también "incomprensible" que Pedro Sánchez "dijera que iban a emplearse todos los recursos y capacidades del Estado para resolver la situación y a tres meses después estamos en esta situación insostenible que les acabo de contar".

Pese a ello, ha resaltado la actitud de sus vecinos por "no tirar la toalla" ni "cerrar la persiana y vender la casa". "Los ceutíes están demostrando un coraje y un valor para resistir que es un ejemplo para toda España", ha aseverado, añadiendo que "difícil era soportar ese trauma del 30 y 31 de julio, pero más difícil es aguantar esta situación durante tres meses".

"Lo que quiero decir es que Ceuta está herida, pero Ceuta sigue en pie y no se va a doblegar, y va a salir adelante", ha afirmado tajante Juan Jesús Vivas, quien ha señalado que se trata de "defender nuestra convivencia en paz y libertad, y la dignidad de la nación".

Es por eso que en clave electoral, ha ensalzado a la candidata del PP por Cádiz al Congreso, María José García-Pelayo, al considerar que "si tiene éxito" en las próximas elecciones del 29 de noviembre "será el vehículo que permitirá a Ceuta ver la luz en el túnel, será el vehículo que permita constatar que hay un antes y un después, que se penaliza el hecho de no atender como corresponde, como establece la Constitución, la integridad territorial, la soberanía y la seguridad nacional, que eso tiene un precio y se paga en las urnas".

Sobre el candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, Vivas ha declarado que "España se merece un presidente del Gobierno que refuerce nuestras fronteras, que apoye a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de verdad, que proteja nuestra integridad territorial, que proteja nuestra soberanía, que le preste atención a la seguridad de todos los españoles y que defienda con firmeza la dignidad nacional".