Una vivienda de dos plantas se derrumba en el casco urbano de Alcalá de los Gazules (Cádiz) aunque no deja heridos

Agentes de la Guardia Civil ante la casa desplomada en Alcalá de los Gazules. - GUARDIA CIVIL

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Una vivienda de dos plantas en el casco urbano de Alcalá de los Gazules (Cádiz) se ha derrumbado en la mañana de este lunes, aunque a pesar de los escombros caídos no hay ningún herido, según ha indicado a Europa Press el alcalde de la localidad, Javier Pizarro.

En este sentido, ha señalado que la segunda planta ha caído sobre la primera y de ahí el derrumbe de la casa en pleno casco urbano. Aunque aún se desconoce el motivo del desplome, ha recordado que es mucha el agua que ha caído en los últimos días en el municipio debido al tren de borrascas que está azotando a la provincia gaditana.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil y de efectivos de Bomberos han asegurado la integridad física de vecinos afectados por el desplome y han vallado la vía pública para acotar el paso por el edificio que se ha desplomado y caído gran parte de los escombros a la vía pública.