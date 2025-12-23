Vox aboga por "un rearme legal" de las fuerzas de seguridad ante el narcotráfico para trabajar de "una manera digna"

Imagen de este martes del encuentro de Vox, con su portavoz Manuel Gavira al frente, con asociaciones de guardias civiles, celebrado en Cádiz. - VOX EN ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado este martes, tras tener una reunión con asociaciones vinculadas con la Guardia Civil y la asociación Nuestro Corazón por Bandera', que "nos han trasladado impunidad y problemas de seguridad nacional" y ha asegurado en este sentido que su partido "va a combatir esa delincuencia y va a estar con ellos también en ese rearme".

Ha enumerado "falta de medios humanos, medios materiales, ese rearme también desde el punto de vista legal que le permitan a los agentes poder combatir y poder ejercer y practicar sus funciones de una manera decente y digna", según una nota de este partido.

Gavira ha lamentado los problemas de la Guardia Civil que "los conocemos todos ya y podríamos extender a toda Andalucía".

Ha asegurado que "estamos hablando de equiparación salarial, de esa declaración de profesión de riesgo, que desgraciadamente a todos los políticos se les llena la boca hablando de que son personas que ponen su vida en peligro y no son ni siquiera profesión de riesgo".

"Después también de que Cádiz, pero también lo podríamos extender a toda la costa de Andalucía, sea declarada como zona de especial defensa ya", ha sentenciado.

"Ellos ponen su vida en peligro por defendernos a nosotros, nosotros disfrutamos de la fiesta, disfrutamos de la compañía de los seres queridos, pero ellos se siguen jugando la vida por nosotros", ha argumentado en este sentido.

Gavira ha lanzado "un mensaje de agradecimiento" y también "trasladarles, y lo hemos hecho, cómo vemos esas noticias cuando en los medios de comunicación empiezan todos los días hablando de la Guardia Civil, de la UCO, cómo atacan y cómo persiguen a los políticos corruptos, sean del Partido Popular o del Partido Socialista".

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía ha recordado que la noticia en la provincia de Cádiz del lunes fueron "3.600 litros decomisados, petaqueo para esas narcolanchas" y ya "no estamos hablando solo de la costa", sino también del interior de la provincia.

"Cuando nos dicen que tenemos un problema de seguridad nacional, nos preocupa y vemos desgraciadamente cómo la banda de Sánchez, la mafia de Sánchez y de su indigno ministro Marlaska no hacen nada por combatir esta situación y mientras los perjudicados, los gaditanos, los andaluces y, por supuesto, los españoles", ha añadido.

El portavoz de Vox ha advertido que "cuando vemos que en zonas como el Campo de Gibraltar a lo mejor se pone en un momento determinado una especial protección, vemos cómo desgraciadamente pues acuden a Chiclana, Sanlúcar, Chipiona, suben por el río Guadalquivir, llega a Lebrija, Sevilla", es decir, "estamos hablando de una situación complicada".