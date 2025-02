Vox acusa a PP y PSOE de coincidir en dar "prioridad" a productos norteafricanos en vez de "defender" los andaluces

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado este viernes a PP y PSOE que, "en vez de priorizar, defender y potenciar el producto andaluz y español", se dedican a "priorizar el producto del norte de África" tanto "en Bruselas, en Madrid y en Andalucía".

En declaraciones a los medios de comunicación durante una comparecencia en el Puerto de Algeciras (Cádiz), Gavira ha aludido al rechazo conjunto de ambos partidos a prácticamente todo el contenido de una iniciativa parlamentaria de Vox, una Proposición no de Ley (PNL), que se debatió este jueves en el Parlamento andaluz.

Gavira ha remarcado que la iniciativa de Vox buscaba "proteger al puerto de Algeciras y proteger a nuestros productores, agricultores, ganaderos y al sector de la pesca de las políticas que pactan socialistas y populares en Bruselas", en referencia al impuesto de emisiones de CO2 que han implantado en los puertos europeos, según una nota de este partido.

Ese impuesto verde, ha argumentado Gavira, "está haciendo que algunas líneas de navieras en vez de estar atracando en el puerto de Algeciras, lo estén haciendo en el de Tánger Med", ubicado en este población marroquí, a tan solo 15 kilómetros de la instalación andaluza en busca de una menor presión fiscal verde.

El portavoz de Vox en Andalucía, que se ha reunido con los concejales y representantes de su partido en los municipios del Campo de Gibraltar, ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "prefiere pactar un acuerdo comercial precisamente con la zona de Tánger", mientras "vemos como el Partido Popular se presenta a las elecciones europeas con un manifiesto donde hablan de potenciar el norte de África en vez de potenciar el sector primario de Andalucía y España" y "vemos como Sánchez financia las infraestructuras hídricas del norte de África".

Gavira ha subrayado que el Puerto de Algeciras es un ejemplo de "las consecuencias de esas políticas verdes que pactan populares y socialistas en el Parlamento Europeo", entre las que destaca "la competencia desleal que tienen que sufrir agricultores, ganaderos y el sector de la pesca" andaluz, por cuanto ha esgrimido que "entra mercancía del norte de África sin apenas cumplir requisitos sanitarios y sin apenas exigírseles esos requisitos que se les exigen a los productos andaluces y españoles".

"Tristemente lo que vemos en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados, es que PP y PSOE no priorizan, no defienden y no potencian el Puerto de Algeciras", se ha lamentado el portavoz de Vox en la Cámara autonómica, quien ha advertido de que esta situación está siendo aprovechada por Marruecos para hacer que el puerto de Tánger Med que "no tiene ni 20 años, ya está entre los principales puertos del mundo y no para de crecer".

Manuel Gavira ha exigido tanto al gobierno de Moreno como al de Sánchez "poner encima de la mesa medidas que defienden al puerto de Algeciras", al que ha descrito acosado por "la competencia desleal" y "los paraísos de emisiones que están creándose por culpa de la leyes verdes que populares y socialistas pactan y aprueban en Bruselas".