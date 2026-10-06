Vox critica al Gobierno por cambiar el nombre del puente Carranza: "Cádiz tiene cuestiones mucho más urgentes"

Cartel del puente José León de Carranza antes del cambio efectivo de nombre por 'Rafael Alberti'. - VOX CÁDIZ

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido Vox en la provincia de Cádiz ha criticado la decisión del Ministerio de Transportes de cambiar el nombre del puente José León de Carranza por el de 'Rafael Alberti', asegurando que Cádiz tiene "cuestiones mucho más urgentes sobre la mesa".

En una nota, Vox ha calificado de "injusta y sectaria" esta decisión, a la par que ha reclamado que el Gobierno "centre sus esfuerzos en resolver los problemas que afectan diariamente a los gaditanos".

Según ha resaltado, la provincia adolece de otros asuntos más prioritarios y que necesitan solución, como un servicio ferroviario que sufre "continuas incidencias", los atascos de la carretera AP-4 entre Cádiz y Sevilla y el estado de su firme y unas obras "que se eternizan" en el nudo de Tres Caminos.

"Los gaditanos necesitan soluciones y no decisiones que no mejoran sus servicios", ha señalado Vox en Cádiz.

La formación ha apuntado sobre el ahora puente Rafael Alberti que el nombre fue acordado por la corporación municipal de Cádiz para "reconocer la labor del alcalde José León de Carranza en la consecución de una infraestructura que durante décadas fue una aspiración de la ciudad".

Por ello, ha pedido "respetar nuestra historia sin convertirla permanentemente en una batalla política", abogando por que Cádiz "reconozca a quienes contribuyeron a su progreso" y a "mirar al futuro desde la concordia".

La formación ha advertido del posible "coste" de una decisión que, a su juicio, "podría ser revisada judicialmente", por lo que ha considerado un "sinsentido" el "comprometer recursos públicos en una actuación que puede acabar siendo revertida".

"El dinero de los gaditanos debe destinarse a mejorar las infraestructuras y los servicios que utilizan cada día", ha manifestado, defendiendo que "cambiar un nombre no resuelve ninguno de los problemas que tiene Cádiz".

Vox ha reiterado que si la actuación termina siendo revertida, "estaremos ante un gasto innecesario que los gaditanos no tienen por qué asumir".

Este martes el Ministerio de Transportes ha hecho efectivo el cambio de nombre del hasta ahora puente Carranza de Cádiz, que ha pasado a llamarse oficialmente 'Rafael Alberti' en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que establece la obligación de retirar elementos, denominaciones y reconocimientos públicos que supongan exaltación de personas vinculadas al golpe de Estado, el bando sublevado de la Guerra Civil o la dictadura franquista.

Tanto el Ministerio como Sumar --partido que impulsó la nueva nomenclatura-- han señalado de José León de Carranza que fue "alcalde franquista durante 21 años" y tuvo "una participación activa en el golpe de Estado de 1936".