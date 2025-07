Vox denuncia "mucha inmigración ilegal disfrazada de refugiados", a las puertas de un centro de acogida de migrantes

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este viernes que en la comunidad autónoma "hay mucha inmigración ilegal disfrazada de refugiados".

Gavira ha comparecido ante los medios de comunicación a las puertas del hotel Albarizuela de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde el Gobierno central ha abierto un nuevo centro de acogida para migrantes, "todos varones y mayores de edad que gestionará la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)".

Según el portavoz parlamentario de Vox, "muchos de estos falsos refugiados provienen de países como Argelia o Senegal, donde no hay conflicto", y que, de hecho, "son calificados por países vecinos, como Italia, que también sufre mucha inmigración ilegal, como países seguros". Por tanto, según ha apuntado, "no hay "una razón, en principio, para que se pueda calificar a las personas procedentes de estos países como refugiadas".

Ha afeado que se utilice por parte del Gobierno central y la Junta, "así como por las ONG, como justificación para acoger toda esta inmigración ilegal masiva y descontrolada que son personas que huyen de la guerra". A su juicio, de ser así, "parece que quien lucha en la guerra en esos países son solo las mujeres", ya que "esos supuestos refugiados que dicen huir de la guerra son todos hombres y fornidos".

El caso de este hotel de Jerez "no es aislado", según Manuel Gavira, ya que es "un problema muy extendido por toda Andalucía" y que "lo hemos visto en Lepe (Huelva); en Sanlúcar la Mayor y Alcalá de Guadaíra, en Sevilla; en Chiclana (Cádiz); en Churriana (Málaga); en Baeza (Jaén); en Pinos Puente (Granada); en Puente Genil (Córdoba); o en El Ejido (Almería)".

Para Gavira, "el origen de esta inmigración ilegal, masiva y descontrolada que estamos sufriendo en Andalucía son las políticas de fronteras abiertas de PP y PSOE", formaciones a las que ha señalado como "responsables" de "las consecuencias de esta inmigración ilegal", como "miedo, intranquilidad e inseguridad por parte de todos los vecinos que rodean donde se suelen ubicar a estos inmigrantes ilegales".

Asimismo, ha acusado a populares y socialistas de permitir el "fraude en los empadronamientos para que los inmigrantes ilegales tengan papeles y puedan acceder a ayudas y que, en muchos de los casos, estén por delante de las ayudas a las que podemos acceder los andaluces".

Gavira ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reconozca estar "dispuesto a admitir a todos los menas que mandasen a Andalucía". "No solo los que tenemos ya, no solo los 677 que va a mandar (Pedro) Sánchez a final de agosto, y no solo los que están llegando a través de pateras a las costas andaluzas, sino también todos los que vengan en el futuro", ha alertado Gavira, apuntando que parece que "la única pega" que ve Moreno a ello "es la falta de financiación, de infraestructuras para alojarlos y la falta de personal, trabajadores sociales y psicólogos, para atenderlos".

"Él dice eso porque no tiene el problema cerca de su casa", ha criticado Gavira, recordando que "no hay un andaluz que quiera tener un centro de menas o un hotel lleno de inmigrantes ilegales cerca de su hogar".

En este sentido, el portavoz de Vox ha indicado, tras estas palabras de Moreno, que "si alguien se piensa que el PP ha cambiado su concepto de política relacionada con la inmigración ilegal, masiva y desordenada que estamos sufriendo los andaluces y los españoles, se equivoca".

Gavira ha insistido en el rechazo de Vox a "la inmigración ilegal, masiva y desordenada que sufre nuestra tierra" y ha exigido la "deportación tanto de todos los que entren ilegalmente como de los inmigrantes legales que cometan delitos y de los que vienen a nuestra nación a no integrarse".