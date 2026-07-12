Vox pregunta al gobierno si tiene la intención de participar en la restauración de Puerta Tierra en Cádiz

Archivo - Puertas de Tierra en Cádiz capital en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados ha presentado una pregunta, con ruego de respuesta escrita, que la que se interesa por saber si el Gobierno tiene la intención de participar activamente en la restauración de la muralla del frente de la Puerta de Tierra en la capital gaditana.

En la pregunta, recogida por Europa Press, Vox recuerdo que se ha publicado un estudio realizado por la Universidad de Cádiz a petición del Ayuntamiento de Cádiz que ha constatado que la muralla del frente de la Puerta de Tierra se encuentra en un "estado lamentable" y que los cuatro millones presupuestados por el Consistorio para impulsar su restauración "resultan insuficientes".

"Ante la constatación de este hecho, se denuncia la falta de implicación del Ministerio de Cultura en la protección y conservación del patrimonio histórico de la ciudad dada su falta de colaboración en proyectos como la rehabilitación del Castillo de San Sebastián y las murallas de costa, la ampliación del Museo de Cádiz, la restauración del Monumento a las Cortes o la citada conservación de la muralla del frente de la Puerta de Tierra", añade la motivación del escrito.

Por ello, pregunta si tiene el Gobierno la intención de participar activamente en la restauración de la muralla del frente de la Puerta de Tierra, así como qué criterios técnicos ha tenido en cuenta el Ejecutivo para "mantenerse al margen de proyectos fundamentales para Cádiz como la rehabilitación del Castillo de San Sebastián y las murallas de costa, la ampliación del Museo de Cádiz, la restauración del Monumento a las Cortes o la citada conservación de la muralla del frente de la Puerta de Tierra".