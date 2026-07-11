Vox pregunta sobre medidas de control fiscal a empresas que pudieran estar desviando combustible para petaqueo

Archivo - Petacas de gasolina incautadas en el río Guadalete en El Puerto de Santa María. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados ha presentado una pregunta, con ruego de respuesta escrita, en la que se interesa por las medidas de control fiscal y aduanero que se están realizando por parte del Gobierno sobre empresas o redes que pudieran estar desviando grandes cantidades de combustible hacia actividades ilícitas, concretamente sobre el fenómeno del petaqueo en el narcotráfico.

En la pregunta, recogida por Europa Press, Vox recuerda, como ejemplo, como en un solo día se interceptaron ocho embarcaciones dedicadas al petaqueo en el río Guadalete, a la altura de El Puerto de Santa María, cargadas con unas 550 garrafas y alrededor de 11.000 litros de combustible destinados al abastecimiento de narcolanchas.

Así, señala que ante el auge de estas "narcogasolineras flotantes" el beneficio "es tremendo, lo que está provocando que muchas de estas organizaciones se están haciendo de oro".

Por ello, pregunta al Gobierno qué medidas tiene previstas para combatir de manera específica el fenómeno del petaqueo, así como qué medidas de control fiscal y aduanero se están realizando sobre empresas o redes que pudieran estar desviando grandes cantidades de combustible hacia actividades ilícitas.