Vox ve "infame" el acuerdo que elimina la Verja porque es "una traición a España" y llama "tirano" a Sánchez

La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha visitado este miércoles La Línea de la Concepción (Cádiz) - VOX

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha visitado este miércoles La Línea de la Concepción (Cádiz) con motivo de la eliminación de la Verja de Gibraltar tras al acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido, al cual ha calificado de "infame e inexplicable" ya que representa una "traición a España y al pueblo español".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha manifestado que solo "sirve a los intereses de los piratas de Gibraltar y al de todos aquellos que no quieren que" el peñón sea español. Además, la representante de Vox ha criticado "que esta colonia siga considerándose un paraíso fiscal, en detrimento de los trabajadores españoles de La Línea".

Pérez Moñino también ha recordado que Vox lleva años reivindicando una etapa de "recuperación de la autoestima nacional, que ponga a los españoles en el centro de todo y que defienda la soberanía nacional y la integridad territorial". "Orgullo y autoestima nacional significa poner a España y a los españoles primero, con rigor y con valentía", ha sentenciado.

La portavoz de Vox ha criticado la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al acto de demolición de la Verja, y lo ha calificado de "tirano": "Cualquier presidente del Gobierno con un mínimo de decencia y dignidad tendría que venir hoy aquí a criticar y a denunciar duramente este acuerdo, pero ya sabemos que este Gobierno corrupto sirve a todos los intereses menos a los de España y de los españoles".