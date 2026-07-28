La XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas en Cádiz se centrará en inversión o ecosistemas empresariales

Vista aérea de la Zona Franca de Cádiz. - ZONA FRANCA

CÁDIZ 28 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Talento, innovación, transferencia de conocimiento, inversión y ecosistemas empresariales serán los cinco grandes ejes sobre los que girará la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas, que reunirá del 26 al 28 de octubre en Cádiz a representantes institucionales, empresas, universidades, expertos y organismos internacionales para abordar los principales retos económicos que afrontan las zonas francas y su contribución al desarrollo de Iberoamérica.

Organizada por la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) y la Zona Franca de Cádiz, la conferencia convertirá durante tres días a la capital gaditana en un espacio de reflexión y cooperación internacional bajo el lema 'El océano que nos une. Las conversaciones que marcarán el futuro', una declaración de intenciones que refleja la voluntad del encuentro de fortalecer los lazos económicos entre ambas orillas del Atlántico y promover nuevas oportunidades de desarrollo compartido.

"Esta conferencia supone una oportunidad extraordinaria para mostrar al conjunto de Iberoamérica la transformación que está viviendo la Zona Franca de Cádiz y compartir proyectos que está despertando interés internacional, como nuestra apuesta por la Economía Azul, la innovación o la colaboración con universidades", ha explicado en una nota el delegado de Estado, Fran González, que ha añadido que esta cita "será el escenario ideal para consolidar las alianzas estratégicas que hemos tejido en los últimos meses y abrir nuevas vías de cooperación".

El programa ha sido diseñado en torno a cinco grandes ámbitos que marcarán el contenido de las distintas ponencias y mesas de debate. El primero de ellos será el talento, entendido como el principal motor de transformación de las organizaciones y del crecimiento económico, poniendo el foco en el liderazgo, la formación, el emprendimiento y la capacidad de generar nuevas oportunidades para las empresas.

La innovación constituirá el segundo gran bloque temático y analizará cómo la colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas está impulsando la digitalización, la sostenibilidad y la incorporación de nuevos modelos productivos capaces de responder a los desafíos del futuro.

La conferencia dedicará también un espacio destacado a la transferencia de conocimiento, abordando el papel de las zonas francas como espacios que conectan investigación, empresa y logística para transformar el conocimiento en innovación, competitividad y desarrollo económico, favoreciendo además la creación de redes internacionales de colaboración.

El cuarto eje estará dedicado a la inversión para analizar los instrumentos financieros, las alianzas estratégicas y las oportunidades para impulsar proyectos empresariales, favorecer la internacionalización y reforzar la competitividad de los territorios.

Por último, el programa profundizará en los ecosistemas empresariales, entendidos como espacios de cooperación entre empresas, administraciones, universidades y organizaciones internacionales capaces de generar sinergias, atraer inversión y fortalecer el emprendimiento y la innovación, según ha explicado la Zona Franca.

Asimismo, ha señalado que estos cinco ejes servirán de hilo conductor a un amplio programa de conferencias y mesas redondas en las que se abordarán cuestiones de máxima actualidad como la integración y el asociacionismo empresarial iberoamericano, el papel de la mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) en la economía regional, la función estratégica de los puertos como plataformas logísticas, la financiación del desarrollo sostenible, las inversiones en Iberoamérica, la geopolítica del comercio, las zonas francas turísticas o la colaboración público-privada como motor de innovación.

Asimismo, el encuentro analizará el papel de las universidades en la generación de conocimiento aplicado y el avance del proyecto piloto de certificación de la OCDE para zonas francas.

La programación incluirá además la Asamblea de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, visitas al recinto fiscal de la Zona Franca de Cádiz, actividades culturales y una ponencia principal vinculada al Blue Zone Forum-Innovazul, lo que refuerza la apuesta de la Zona Franca gaditana por la Economía Azul como uno de los pilares de su estrategia de desarrollo e internacionalización.