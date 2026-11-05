Zambombas de Navidad en Cádiz: Fechas, Horarios y Permisos para 2026-2027

Archivo - Alumbrado de la Navidad de 2025 en la Plaza San Juan de Dios de Cádiz con el Ayuntamiento al fondo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha editado un bando municipal ante la celebración de las tradicionales zambombas con motivo de las próximas fiestas navideñas con el fin de compatibilizar estas actividades con el respeto y consideración al descanso de los ciudadanos, autorizándoles en las fechas comprendidas entre el 20 de noviembre de 2026 y el 3 de enero de 2027, ambos inclusive, en horario de 14 a 23 horas.

En una nota, ha explicado que las zambombas que estarán sujetas a autorización municipal previa como actividad extraordinaria al amparo del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, son aquellas que se celebren en plazas, calles y espacios de dominio público organizadas por particulares o asociaciones sin ánimo de lucro, así como las que se celebren en terrazas de los locales de hostelería situados en la vía pública o en superficies privadas de uso público..

Igualmente, se refiere a las zambombas profesionales que se quieran celebrar en establecimientos autorizados para el desarrollo de otra actividad, sean o no de espectáculos públicos o de actividades recreativas, entendidas y concebidas como aquellas en las que el establecimiento o local contrata la actuación, aún cuando no perciben remuneración, y en las que los usuarios adquieran la condición de público/espectador, por excederse de los términos de su licencia municipal de apertura o autorización administrativa equivalente.

Por su parte, quedan exceptuadas de obtener autorización municipal previa y extraordinaria las zambombas familiares o privadas, es decir, aquellas que se celebren desde el ámbito familiar o de forma estrictamente privada, sin participación de personas ajenas al grupo social que lo organiza y sin que se publicite fuera de ese ámbito, así como las populares, aquellas concebidas al estilo tradicional, como un acto eminentemente popular y espontáneo, de fuerte carácter participativo, en la que no existe separación entre actuantes y el resto del público, donde todo el mundo participa cantando villancicos aflamencados sin que sean utilizados equipos de ampliación de sonido y/o reproductores de música.

Tampoco se requerirá autorización específica en los casos en los que la celebración se realice en los establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento, siempre que se ajuste al concepto de zambomba popular y no implique alteración en la distribución de los espacios del local ni de sus características técnicas, así como las que se celebren en establecimientos que cuenten con autorización para el desarrollo para la actividad de salas de fiestas, salón de celebraciones, teatros y auditorios, de hostelería con música especiales o de hostelería con música.

El bando municipal indicado que para poder tramitar la autorización municipal, los organizadores tendrán que presentar la solicitud habilitada con al menos 15 días hábiles de antelación sobre la fecha prevista para a la celebración del evento.