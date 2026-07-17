Zona Franca de Cádiz impulsa el acceso a financiación de 16 startups de Economía Azul con el primer Blue Investors Day

El director Financiero y de Economía Azul de la Zona Franca de Cádiz, José Manuel Fedriani, en el primer Blue Investors Day. - ZONA FRANCA CÁDIZ

CÁDIZ 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz ha celebrado la primera edición del Blue Investors Day, una iniciativa impulsada a través de Blue Core, su ecosistema de emprendimiento e innovación en Economía Azul, que ha reunido este jueves a 16 startups con entidades de inversión y financiación para favorecer el acceso al capital, generar alianzas estratégicas y acelerar el crecimiento de proyectos empresariales innovadores.

Según informa Zona Franca en una nota, la jornada fue inaugurada por el director Financiero y de Economía Azul del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, José Manuel Fedriani, que destacó el compromiso de Blue Core con el impulso al emprendimiento y la innovación como motores del desarrollo económico.

Durante su intervención, Fedriani señaló que Blue Core tiene el objetivo de crear oportunidades para las startups, conectar el talento con el ecosistema empresarial y acompañar a los emprendedores en uno de los grandes desafíos de cualquier proyecto innovador: acceder a financiación para convertir una buena idea en una empresa sólida y competitiva.

A lo largo de la mañana del jueves las empresas participantes presentaron sus proyectos mediante un formato de pitch ante representantes de Andalucía TRADE, Banca Sabadell, DayOne CaixaBank, Banco Santander, Caja Rural del Sur, CDTI, Garántia SGR, Blue Ocean Ltd. y Sherry Ventures, que pudieron conocer de primera mano el potencial de las iniciativas y mantener encuentros con los equipos promotores para explorar futuras oportunidades de inversión, colaboración y crecimiento empresarial.

Según ha indicado Zona Franca, los 16 proyectos participantes evidenciaron la diversidad y el potencial innovador del ecosistema Blue Core. Así, SoleaHeat presentó una solución termosolar para descarbonizar procesos industriales mediante el suministro de calor renovable, mientras que Bio Absoil, un absorbente orgánico y biodegradable para la limpieza sostenible de derrames contaminantes.

Por su parte, NauticOps presentó una plataforma inteligente para digitalizar y optimizar la gestión operativa de puertos y marinas, y A Cádiz a Vela un proyecto que profesionaliza los paseos culturales en velero mediante experiencias de interpretación del patrimonio marítimo apoyadas en realidad aumentada, ciencia ciudadana y digitalización.

Una innovadora propuesta de astroturismo náutico que combina navegación, astronomía, gastronomía y divulgación científica para ofrecer experiencias inmersivas en el mar fue presentada por A Toda Vela - Sea Starlight, mientras que Eledan Blue dio a conocer su tecnología para valorizar algas pardas y transformarlas en bioproductos de alto valor añadido. Entre as propuestas presentadas también estuvo la Consultora Ambiental Trafalgar, que mostró su experiencia en gestión del capital natural, sensibilización ambiental y desarrollo de proyectos de economía azul, así como Levante, que presentó vehículos submarinos autónomos para la restauración de hábitats marinos costeros

El formato del encuentro permitió combinar las presentaciones de los proyectos con espacios de networking y reuniones directas entre emprendedores y entidades financieras, favoreciendo un diálogo cercano sobre las necesidades de financiación, el potencial de escalabilidad de las startups y las oportunidades de colaboración para impulsar su crecimiento.

Finalmente, Zona Franca ha señalado que con esta primera edición del Blue Investors Day continúa consolidando Blue Core como un ecosistema de referencia para el emprendimiento en Economía Azul, ofreciendo un acompañamiento integral que abarca desde la aceleración empresarial hasta la conexión con inversores, grandes empresas y agentes estratégicos del ecosistema innovador.

En este sentido, ha recordado que el proyecto Blue Core está financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027, en el marco de la prioridad P1A del Programa Viveros 4.0 Incubadoras de Alta Tecnología, destinado a favorecer una transición digital e inteligente.