Zona Franca de Cádiz inicia 2026 con procesos selectivos abiertos para seis plazas de empleo público

Imagen de archivo de la Zona Franca de Cádiz. - ZONA FRANCA CÁDIZ

CÁDIZ 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz ha iniciado 2026 reforzando su estructura y su plantilla de trabajadores con la convocatoria de nuevas plazas de empleo público, consolidándose así "como motor económico de su área de influencia con su nuevo modelo de industria 4.0 y la Economía Azul y Circular como eje central de la estrategia".

Durante el recién terminado mes de diciembre la Zona Franca ha publicado seis nuevos procesos selectivos, a los que se puede acceder hasta el 19 de enero en tres de ellos y hasta el 28 de enero en los otros tres y que corresponden a perfiles cuyos detalles están publicados en la web, según ha señalado el Consorcio gaditano.

Concretamente, los procesos selectivos corresponden a un Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, un Oficial 1ª de Albañilería y Oficial 1ª de Fontanería cuyos plazos de presentación termina el 19 de enero; y un Técnico Informática, un Delineante de apoyo para Oficina Técnica y un Periodista, cuyos plazos finalizan el 28 de enero.

Aunque las bases de cada uno de los puestos tienen especificaciones propias que las personas aspirantes deberán leer con detenimiento, hay unos requisitos mínimos a tener en cuenta respecto a los perfiles y titulación demandada.

Para el puesto de Técnico/a en Prevención de Riesgos Laborales se requiere el título de licenciatura, grado, diplomatura o equivalente en Ingeniería de Edificación, Ingeniería civil, Ingeniería industrial, Arquitectura, Arquitectura Técnica o titulo acreditado por una universidad de la formación para el desempeño de funciones de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, en cualquiera de las tres especialidades de Ergonomía y Psicología aplicada.

En cuanto al puesto a cubrir de Oficial 1ª de Albañilería se requiere formación de la familia profesional Edificación y Obra Civil y carné de conducir, mientras que para el Oficial 1ª de Fontanería la formación requerida es de la familia profesional Instalación y mantenimiento.

Para el Técnico Informático, las personas interesadas deben estar en posesión del título de Ingeniería/Grado en Informática u otras titulaciones equivalentes.

El delineante de apoyo para la Oficina técnica tendrá que ser un técnico Superior en Proyectos de Edificación o Delineante Proyectista de Edificación o Técnico especialista en Edificios y Obras, rama Delineación u otras titulaciones equivalentes, además de contar con experiencia mínima de dos años en puesto de categoría o funciones análogas a las del puesto al que se opta.

En el caso del puesto de Periodista deberá estar en posesión de la titulación oficial universitaria de Licenciatura o Grado o titulación equivalente de nivel 3 Meces o nivel 7 EQF en Periodismo.

Todos los puestos a cubrir tienen que disponer de carné de conducir. Las personas interesadas pueden encontrar en la web las bases completas de la convocatoria y toda la información relativa a los procesos selectivos, incluidos los requisitos de titulación, los sistemas de selección y las pruebas requeridas, así como los baremos de valoración.

Esos procesos selectivos refuerzan la apuesta de la Zona Franca por el impulso de la actividad económica y la eficacia en su estrategia y en su funcionamiento, a la vez que consolida su compromiso con el empleo cualificado y la modernización de la administración pública.