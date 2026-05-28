Las asociaciones de Alzheimer de la provincia celebran un encuentro en Conil con apoyo de la Diputación de Cádiz

Presentación del II Encuentro Formativo de Profesionales de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha indicado que el 13 de junio, en el Hotel Gran Conil, se celebrará el II Encuentro Formativo de Profesionales de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) de la provincia de Cádiz, que cuenta con el apoyo de la Institución Provincial, tal y como ha anunciado la diputada de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, y la vicepresidenta de la Federación Provincial de AFAS, Mina Romero.

Desde la federación, que cuenta con 24 organizaciones asociadas, se ha señalado que ya hay 120 plazas cubiertas y que aún podría hacerse un esfuerzo para dar cabida a algunas personas más. El encuentro pretende ser formativo, con profesionales expertos, pero a la vez también un espacio de convivencia e intercambio de ideas en un escenario idílico como es Conil.

"Qué mejor manera de atender estas necesidades que de la mano de quienes conocen las terapias, los avances y las investigaciones", ha afirmado Paula Conesa, que ha querido agradecer la labor que realizan las AFA y "quienes día a día ayudan a atender a los usuarios".

Además, ha alabado el esfuerzo que realizan para desarrollar esta labor con personas enfermas que viven en zonas donde no existen asociaciones. Sobre las jornadas, se ha mostrado convencida de que "van a ser muy productivas" y ha valorado especialmente el hecho de que "las familias puedan intercambiar experiencias con otras", en un ambiente en el que no solo cuenta la formación, sino también la oportunidad de disfrutar de momentos de ocio, esparcimiento y convivencia.

Mina Romero, por su parte, ha agradecido el apoyo de la Diputación para la organización de este encuentro y ha insistido en la idea de que, además de la formación, con ponentes de reputación contrastada, se trata de un espacio valioso para "compartir ideas, proyectos y enriquecerse para ofrecer unos mejores cuidados a los usuarios".

La vicepresidenta de la federación ha subrayado el buen trabajo que se realiza desde las asociaciones y el valor de los profesionales que participan en la atención a las personas con Alzhéimer, un ámbito que además genera numerosos puestos de trabajo. La formación, el trabajo en red, el intercambio de experiencias y la aportación de nuevas ideas son las bases de este encuentro.

El encuentro se celebrará en Conil el próximo 13 de junio de 2026 y comenzará la jornada comenzará a las 8,30 horas con la recepción de los asistentes y la recogida de material. Ya a las 9,00 horas tendrá lugar la bienvenida institucional y la apertura oficial del encuentro por parte de las autoridades.

La primera ponencia comenzará a las 9,30 horas bajo el título 'Microbiota y Alzheimer', impartida por Ana del Moral, catedrática de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Posteriormente, a las 10,30 horas, Roberto Suárez, neuropsicólogo y director de la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas de Confeafa, ofrecerá la conferencia 'Cuando las emociones hablan: conducta y bienestar en AFA'.

A partir de las 12,00 horas, María José Gallardo Marín, fisioterapeuta de AFA Puerto, abordará la conferencia 'Más allá del movimiento: papel de la fisioterapia en la EA', centrada en la evidencia científica, el impacto cognitivo y la aplicación práctica de esta disciplina en el ámbito de las asociaciones de familiares de personas con Alzheimer.

A las 13,00 horas se desarrollará una actividad de role playing dedicada a la atención centrada en la persona y su aplicación en la vida diaria, organizada por AFA Conil y finalizará el encuentro a las 14,30 horas con un almuerzo de clausura que se celebrará en el Centro de Día de AFA Conil.