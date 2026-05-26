Bornos celebra este fin de semana su Feria del Caracol con más de 4.500 kilos de este producto

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, y los concejales de Fiestas, Adrián Hidalgo, presentan la Feria del Caracol - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio gaditano de Bornos celebra del del 29 al 31 de mayo su Feria del Caracol, una iniciativa que rinde homenaje a uno de los grandes exponentes de su gastronomía local en la que se podrán degustar entre 4.000 y 5.000 kilos de caracoles, cabrillas y burgaos.

Esta cita se ha consolidado ya como "indispensable" en esta localidad de la Sierra de Cádiz y cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz, como ha apuntado esta institución en una nota.

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, y los concejales de Fiestas y de Comunicación del municipio, Adrián Hidalgo y María José Andrades, respectivamente han presentado los detalles de esta cita gastronómica.

Vidal ha señalado que la Feria del Caracol coincide plenamente con "el objetivo estratégico" de la Diputación de apoyar iniciativas que "dinamizan la economía y fomentan una imagen positiva de los pueblos de la provincia", especialmente en fechas como la actual que "ya comienza a considerarse como temporada baja en los municipios de interior" como este.

De ahí, ha dicho, el respaldo de la institución provincial al Ayuntamiento de Bornos para la celebración de esta Feria del Caracol.

Desde el Consistorio bornense se ha querido poner el acento en el crecimiento de esta feria, con una mayor afluencia cada año que ha llevado a la organización a ampliar también los espacios para la instalación de las barras, los estands y la atención al público, sumando al Patio de Armas del Castillo Palacio de los Ribera los jardines aledaños.

Ambos espacios, ha subrayado el alcalde, "son idóneos para combatir el calor que se espera durante el fin de semana".

La apertura de la Feria del Caracol tendrá lugar cada una de las jornadas a las doce del mediodía, prolongándose hasta bien entrada la madrugada. Habrá actividades y servicios pensados para todos los públicos, con especial atención a las familias, que dispondrán de ludotecas gratuitas, sala de lactancia y juegos para la infancia.

También habrá actuaciones musicales y una completa oferta gastronómica que llegará de la mano de negocios y colectivos locales. En total, serán siete los puestos que ofrecerán caracoles, cabrillas y burgaos.

Habrá protagonismo para el caracol en caldo tradicional de la localidad, pero también habrá propuestas innovadoras que se incorporarán a las cartas de los bares de la localidad. Cada una de las modalidades tendrá sus respectivos premios, que se darán a conocer el domingo 31 de mayo.