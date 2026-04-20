Un centenar de equipos de cuatro continentes competirán por ganar el Torneo Bahía de Cádiz Futsal Cup

El vicepresidente segundo y responsable del Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, en la presentación del Torneo Bahía de Cádiz Futsal Cup - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz será entre el 28 de junio y el 4 de julio el escenario del Torneo Bahía de Cádiz Futsal Cup, una competición en la que tomarán partido un centenar de equipos de hasta cuatro continentes, como son Europa, América, África y Asia, con la primera participación de un club de Japón.

El torneo cuenta este año con cuatro sedes en la provincia, con partidos que se disputarán en Cádiz, San Fernando, Chiclana y Jerez de la Frontera, y con previsiones de unos 1.200 deportistas menores de edad, ha indicado la Diputación en una nota.

Este torneo internacional de fútbol sala para equipos en categoría de formación llega a su quinta edición, contando con la colaboración de la Diputación además de otras entidades como la Junta de Andalucía y diversas empresas privadas.

El vicepresidente segundo y responsable del Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha explicado que para la institución provincial es "una prioridad" apoyar este tipo de eventos, que "no sirven sólo para reforzar la apuesta por el deporte base, sino que también dan cuenta de la capacidad de la provincia como lugar para la organización de competiciones deportivas de primer nivel", como en este caso, de índole internacional, y que generan "un notable impacto mediático y la correspondiente incidencia en el turismo".

Vidal ha puesto el acento en que no se trata sólo de un torneo deportivo, sino que se genera "un espacio para la convivencia durante la semana de competición e incluso los días previos", cuando los equipos se concentran en hoteles de toda la Bahía de Cádiz.

En nombre de la organización, Rafael de Flores ha aportado diversos datos que reflejan "la trascendencia" del torneo, como el hecho de que se disputarán unos 50 partidos diarios en los 12 pabellones de las cuatro sedes. Desde ocho de ellos se van a realizar retransmisiones en directo cada jornada.

El director del torneo ha indicado que en la pasada edición se alcanzó un pico máximo de 81.000 conexiones en directo.

Respecto a los equipos que conformarán el cartel de la cita, hay que destacar que habrá representación de Europa, América, Asia y África, y donde la participación de España será "abundante", con hasta una veintena de conjuntos de la provincia de Cádiz.

La presencia de estos equipos en Cádiz será posible gracias a los acuerdos con hoteles y alojamientos de las ciudades sede. Se calcula que sumando a deportistas, familiares y técnicos, se concentrarán durante la semana de competición en la zona hasta 1.800 personas.

Para Rafael de Flores este torneo es "único en el mundo", puesto que conjuga "la excelencia" de los competidores, una duración de una semana y un entorno "privilegiado" que tanto los deportistas como sus acompañantes podrán conocer a fondo gracias a la realización de visitas a sus lugares más emblemáticos.

Una mención especial ha hecho Rafael de Flores al reto solidario de este año. Si en ocasiones anteriores se ha invitado al torneo a un equipo de Ucrania y a una delegación de Massanassa --uno de los municipios más afectados por la DANA de Valencia--, en este 2026 va a poder participar en el torneo un equipo de la Asociación de Fútbol Vicente del Bosque de la ciudad de Dakar, en Senegal.

Como han explicado desde la organización, ha sido "complicado" conseguir los visados de los jugadores para que se puedan desplazar hasta Cádiz. No obstante, se ha conseguido y esto les permitirá "cumplir el sueño de viajar y jugar en territorio europeo". Además, el propio Vicente del Bosque acompañará a la expedición senegalesa en el torneo durante varios de los días de competición.