Danza Canalla lleva el flamenco para todos los públicos a los escenarios naturales de Zahara de la Sierra (Cádiz)

Vanesa Beltrán y el alcalde de Zahara de la Sierra en la presentación de la primera edición del Festival Danza Canalla. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sierra de Cádiz, gracias a la primera edición del Festival Danza Canalla el próximo 16 de mayo, contará con un nuevo activo cultural que no sólo ofrecerá al público una serie de espectáculos de primer nivel, sino que además permitirá disfrutar de los paisajes, la historia, la gastronomía y la arquitectura de uno de sus municipios más emblemáticos, como es Zahara de la Sierra.

Para ello, la Diputación de Cádiz es una de las entidades que colaboran con la organización y el propio Ayuntamiento para hacer posible esta iniciativa, que se ha presentado por parte de la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, y el alcalde de la localidad, Santiago Galván.

Beltrán ha señalado que la Institución Provincial "se esfuerza notablemente para que la Sierra, la provincia, recupere el pulso tras los daños causados por el temporal, colaborando con los impulsores de estas manifestaciones culturales para que la comarca y en este caso Zahara de la Sierra, disfrute de un flamenco distinto en esta ocasión y que los visitantes y turistas en general degusten los productos propios de la sierra gaditana, las excelencias de su rico patrimonio cultural y caminen por un entorno medioambiental sin igual".

La diputada ha destacado la calidad del cartel de Danza Canalla, con un elenco de artistas que prometen actuaciones en las que se fusionará el flamenco con otros géneros artísticos. El objetivo de la organización es precisamente dar cabida en una sola jornada a varios espectáculos que parten de un lenguaje flamenco pero fusionan su visión con otros géneros, apostando por la danza flamenca de carácter contemporáneo y, además, hacerlo usando como espacios escénicos los diferentes puntos de interés paisajístico de la localidad de Zahara de la Sierra.

El principal objetivo que va implícito con el desarrollo del festival es acercar a los habitantes de la población y su comarca las últimas tendencias de esta disciplina artística para hacerles conectar con sus raíces desde una forma renovada y moderna. Otros objetivos son el desarrollo de la economía y la imagen local a través del festival, convertirse en foco de atracción turística o la conexión de toda la población a través de la cultura, ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Zahara de la Sierra, Santiago Galván, que ha acudido a la presentación acompañado por la delegada de Fiestas de la localidad, María Asunción Benítez, ha agradecido el "imprescindible" apoyo de la Diputación para poder llevar a cabo una actividad que "nace con vocación de continuidad" y desde un compromiso personal por llevar una iniciativa relacionada con el flamenco a la localidad.

Galván ha puesto el acento en las bondades que un escenario natural como la Alameda de Lepanto ofrece a este evento, con unas vistas espectaculares del castillo y de la Sierra, además de ofrecer una puesta de sol que embellecerá aún más la propuesta.

En cuanto al contenido del festival, su director, Francisco Javier Hidalgo, ha explicado que el programa comenzará con la actuación de las alumnas infantiles de la escuela local de flamenco de Zahara. A continuación, Alejandro Rodríguez impartirá la master class 'A bailar por tangos', destinada a un público familiar.

Por su parte, Marcos Vargas y Chloé Brulé, pioneros de la representación de espectáculos flamencos en espacios no convencionales, interpretarán la pieza 'Naufragio'. Posteriormente, Leonor Leal presentará su 'Manual de baile flamenco para las familias' y volverán para cerrar el programa Marcos Vargas y Chloé Brulé con una nueva pieza, 'Las 24'.