Diputación de Cádiz adjudica obras de mejora en instalaciones de la Guardia Civil en Algeciras y Vejer

Archivo - Fachada del Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz en la capital gaditana. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la contratación de obras de mejora en dos sedes de la Guardia Civil ubicadas en Vejer y Algeciras.

Estas intervenciones se amparan en el convenio suscrito entre ambas instituciones y continúan una tendencia existente desde hace más de 20 años, dedicada a renovar infraestructuras de servicio público de este cuerpo de seguridad del Estado, ha informado la Diputación en una nota.

En concreto, se ha formalizado con la empresa Ampe Obras e Ingeniería SL la construcción de una nave para adiestramiento en el cuartel establecido en la barriada San García de Algeciras. El presupuesto de adjudicación se cifra en 213.179 euros (IVA incluido).

Estas instalaciones de la Guardia Civil se distribuyen en una parcela de 4.117 metros cuadrados, si bien la superficie útil se limita a 1.145 metros. Confluyen en este entorno un conjunto de viviendas, un espacio de cocheras y una pequeña aula de formación.

La nueva nave tendrá una planta rectangular y un área útil cercana a los 200 metros cuadrados. Se erigirá junto al camino de acceso peatonal que existe en la medianera este de la parcela, y responderá a las necesidades de entrenamiento y capacitación de los agentes.

En Vejer se ha contratado a la firma Rhodas Albañilería en General SL la reforma de una antigua vivienda y su conversión en varios servicios, conforme a un presupuesto de 73.574 euros.

En el cuartel vejeriego, sito en la calle Zafra, también se proyecta, en el mismo edificio, una segunda reforma para alojar nuevas dependencias. Para esta última actuación, actualmente en fase de licitación, se reserva un presupuesto de 74.470 euros.

El cuartel se configura mediante un conjunto de edificios de diferentes alturas, que comparten un patio central con funciones de distribuidor. En la planta baja de uno de estos edificios, donde se emplazaban dos viviendas y un almacén, se proyectan las dos reformas planteadas, la ya contratada y la que se encuentra en fase de licitación.

La obra adjudicada permitirá remodelar una de las antiguas viviendas para alojar una sala de entrevistas e interrogatorios, el despacho del comandante del puesto, dependencia para mandos, nueva oficina, aseos y archivo.